美中媒體戰！ 美政府擬資助「全球華語」新頻道宣傳民主

《南華早報》24日獨家報導披露，美國政府資助「美國之音」（VOA）與「自由亞洲電台」（RFA）合作推出「全球華語（普通話）」新頻道，圖為衛星接收設備。（美聯社）

2019-11-25 17:54:10

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24日）有外媒獨家披露，美國政府計畫推出新頻道「全球華語（普通話）」（Global Mandarin），24小時播放軟性新聞內容，吸引全球年輕中文使用者，宣傳民主自由價值觀。

《南華早報》報導，根據內部備忘錄、徵才廣告及消息人士的說法，美國政府將出資贊助「美國之音」（VOA）與「自由亞洲電台」（RFA）合作推出「全球華語（普通話）」新頻道。消息人士指出，年度預算為500萬美元（約1.52億新台幣）至1000萬美元（約3.05億新台幣）之間，且預算可能再增加。

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在此之前，美國政府才整頓並重組訊息宣傳工作。2017年時，VOA與RFA和其他頻道被納入新成立的美國全球媒體機構，此為獨立聯邦機構，任務是「提供資訊、鼓勵及團結全世界人們，以支持自由和民主」。

根據9月VOA發給員工的備忘錄中提到，由美方出資的2大服務逐漸打造新的「數位品牌」，以替代中國官媒「宣傳中共論述、價值觀和錯誤資訊」。該計畫內容顯示，將透過社交媒體、廣播電台、網路及影音頻道播24小時播放，以發展出「適合平台」的中文內容。另外，主管年薪高達16.65萬美元（約490萬台幣），其中一項任務為「制定針對中文觀眾的節目策略」。

RFA備忘錄則補充，重點將放在不同角度呈現的「獨立訊息」上。目前仍未知全新頻道與現有的普通話節目有何不同，又將如何滲入中國防火牆內，及2大媒體將如何合作等細節。

另根據美國全球媒體機構21日公布的數據顯示，中國每週對VOA及RFA的收視率在2018年總共增長6.2％，閱聽人數有6540萬人。報告內容還提到，每當重大新聞事件遭中國審查時，需求人數往往會提升，包括「對穆斯林少數群體大規模監禁及對台灣和香港事務的干預」內容，閱聽需求就會上升。

在美國推出全球普通話頻道之際，中國國家主席習近平持續加強對國內信息的控制，並將目光轉向海外。此外，自2009年以來，中國已花費至少66億美元（約2030億新台幣）以英語和多種語言宣傳中國價值觀；習近平曾在2016年對官媒說，「無論讀者在哪，無論觀眾在哪，宣傳報導都必須進行」。

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