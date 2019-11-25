影片超嗨！ 親共建制派議員落選 港人街上開香檳慶祝

香港建制派、現任立法會議員何君堯於24日區議會選舉中落敗，競選連任失敗。（法新社）

2019-11-25 19:38:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉於24日舉行，投票人數、投票率皆創下歷史新高，親共建制派空前慘敗、僅獲得59席，其中現任立法會議員何君堯連任失利，慘敗給對手、民主黨盧俊宇1200多票，不少港人得知消息後上街開香檳慶祝。

24日舉行的第六屆香港區議員選舉，經過漏夜點票之後，選舉結果由泛民主派獲得空前大勝，親北京與港府的建制派慘敗，被外界認為是香港市民對反送中民主運動的支持，與對港府和北京投下反對票。

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被質疑與反送中活動爭議衝突有關的親共的建制派議員何君堯，在這次選舉以2626票不敵民主黨盧俊宇的3839票，確定連任失敗，許多香港屯門的民眾得知消息後，第一時間就上街開香檳慶祝，影片中可見，大家歡欣鼓舞猶如作戰成功，歡呼聲不絕於耳。

對於連任失利，何君堯也在臉書發文指他感到遺憾，並稱票數雖比上屆還多但仍落敗，「今年非常，選舉非常，結果也異常」，也謝謝各界支持。但文章遭香港網友留言酸、「終於何已完」、「恭喜退休」。

被質疑與反送中活動爭議衝突有關的親共的建制派議員何君堯，在這次選舉以2626票不敵民主黨盧俊宇的3839票，確定連任失敗，許多香港屯門的民眾得知消息後，第一時間就上街開香檳慶祝，影片中可見，大家歡欣鼓舞猶如作戰成功，歡呼聲不絕於耳。（圖擷自臉書）

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