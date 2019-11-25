男同學上課會分心！ 澳洲高中禁女學生穿內搭褲挨轟

墨爾本一所高中公告禁止女學生穿內搭褲。圖為內搭褲示意圖。（彭博社）

2019-11-25 16:01:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一所高中近日發布新公告，規定女學生不得穿著內搭褲（leggings）至學校，校方更將內搭褲比擬為比基尼一般的衣物，校方在網站上公布這項新規定後，引起學生和家長的不滿，校方便於數小時後將公告刪除。

綜合外媒報導，澳洲墨爾本一所高中明文禁止女學生穿內搭褲，校方將內搭褲比喻為比基尼，並稱女學生穿著內搭褲到學校會使男孩在學習上的注意力被分散。這項公告在發布後，引起了家長的憤怒。

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澳洲父母理事會主席里卡德（Jenni Rickard）表示，自己認為這項規定相當荒謬，若是男孩在學校無法專注，或男孩子認為女性穿著內搭褲是暗示性的，這都應該是男性自身的問題，而非女性衣著的過錯。

里卡德表示現在已經2019年，時代在進步，校方的思想不應該停留在80年代，並補充表示，自己有3個兒子，而他們甚至不會注意到女性是否穿著內搭褲。

儘管在家長和學生之間存在反彈，據了解該禁令尚未被撤回，仍然具有效力。若這項條款未因輿論壓力而撤回，那將會成為澳洲國內首間明文禁止內搭褲的學校。而在美國已有許多學校禁止內搭褲，但仍存在著正反意見。

關於內搭褲的爭議，最初是美國的一名天主教母親，寫信至印第安那州的聖母大學（University of Notre Dame），抱怨大學內的女性穿著內搭褲，並表示為何沒人對這項流行提出質疑。信件公開後也造成上千名女學生穿起內搭褲抗議。

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