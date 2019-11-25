在英國服刑恐死在獄中！ 維基解密創辦人驚傳活不到明年2月

維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）現正於英國倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄服刑，傳出健康狀況惡化消息。（法新社檔案照）

2019-11-25 17:14:32

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）現正因棄保潛逃罪名於英國倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄服刑，而美國的刑滿引渡要求也正在獄外等著他。刑期未滿，但阿桑奇的健康狀況似乎出現了問題，日前有60名醫師以聯名公開信表達對他身心狀況的擔憂，呼籲英國政府讓阿桑奇前往教學醫院接受治療。

綜合外媒報導，現年48歲的阿桑奇在英國的刑期長達50週，美國方面則因機密軍事、外交文件遭到洩漏而依據「間諜法」（Espionage Act）提出刑滿引渡要求，這項指控可能讓阿桑奇面對最高175年的徒刑。

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來自美、澳、英、義等國的60位醫師根據10月21日阿桑奇出庭狀況及11月1日聯合國酷刑問題特別報告員所提交的報告判斷，認為阿桑奇健康狀況堪憂，因此以長達16頁的聯名信致訊英國內政大臣普里蒂．帕特爾（Priti Patel），認為阿桑奇應該被移往教學醫院接受治療，否則他恐在獄中身亡。

醫師們強調，此信單純基於醫師立場而寫，且阿桑奇亟需接受專家評估其身心狀況並給予適當照護，否則恐在明年2月的引渡聽證會前喪命。

阿桑奇上個月在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）出庭，根據外媒描述，阿桑奇看起來相當虛弱，且幾乎記不住自己的生日。聽證會後，他曾對法官表示其實自己不了解法庭上到底發生了什麼，更曾針對自己在獄中的環境提出抱怨。

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