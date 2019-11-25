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以為開玩笑？錄下男友裝子彈恐嚇 女子下秒被擊斃

麥姬（India Mackey）錄下男友凱文（Kevin Dixon）威脅要殺她並當場裝起子彈的畫面，影片中2人仍不斷爭執。（圖擷取自@AndreaIsomWXYZ推特）

麥姬（India Mackey）錄下男友凱文（Kevin Dixon）威脅要殺她並當場裝起子彈的畫面，影片中2人仍不斷爭執。（圖擷取自@AndreaIsomWXYZ推特）

2019-11-25 17:05:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州日前發生一起驚悚槍擊案，一對情侶大吵一架，女子不滿男友威脅說要殺死她，拿出手機錄下男友罵人的畫面，未料男友竟掏出一把真槍並開始裝子彈，出言恐嚇「你以為我在開玩笑嗎？」便真的扣下板機，將女子當場擊斃。

綜合外媒報導，20歲的女子麥姬（India Mackey）與18歲的男友凱文（Kevin Dixon）在車上大吵，凱文的情緒相當激動，揚言要殺了對方，便在麥姬面前掏出手槍且當場裝起子彈，麥姬以為他在開玩笑，也拿出手機錄影且不斷回嘴。

透過麥姬錄下的影片可見，凱文一邊裝子彈，一邊出言恐嚇「妳以為我在開玩笑，是吧？」隨後扣下板機，她便當場被擊斃，畫面也停止在這一刻。據悉，凱文將麥姬的屍體搬到後座，並開車逃離現場，他還使用麥姬的手機打給他的母親，請她幫忙把殺人的槍枝藏起來。

凱文開車逃離後被員警攔查，麥姬的屍體才因此曝光。凱文被控一級謀殺罪及藏匿槍械，他目前遭到警方扣押，若殺人罪名成立，他將面臨終身監禁。他的母親則在21日被捕，警方稱，他們相信她幫助凱文藏匿槍枝證據，使她成為謀殺案的同夥，昨（24日）以100000美元（約305萬新台幣）保釋金被關押在監獄。

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