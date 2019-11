以為開玩笑？錄下男友裝子彈恐嚇 女子下秒被擊斃

2019-11-25 17:05:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西根州日前發生一起驚悚槍擊案,一對情侶大吵一架,女子不滿男友威脅說要殺死她,拿出手機錄下男友罵人的畫面,未料男友竟掏出一把真槍並開始裝子彈,出言恐嚇「你以為我在開玩笑嗎?」便真的扣下板機,將女子當場擊斃。

綜合外媒報導,20歲的女子麥姬(India Mackey)與18歲的男友凱文(Kevin Dixon)在車上大吵,凱文的情緒相當激動,揚言要殺了對方,便在麥姬面前掏出手槍且當場裝起子彈,麥姬以為他在開玩笑,也拿出手機錄影且不斷回嘴。

請繼續往下閱讀...

透過麥姬錄下的影片可見,凱文一邊裝子彈,一邊出言恐嚇「妳以為我在開玩笑,是吧?」隨後扣下板機,她便當場被擊斃,畫面也停止在這一刻。據悉,凱文將麥姬的屍體搬到後座,並開車逃離現場,他還使用麥姬的手機打給他的母親,請她幫忙把殺人的槍枝藏起來。

凱文開車逃離後被員警攔查,麥姬的屍體才因此曝光。凱文被控一級謀殺罪及藏匿槍械,他目前遭到警方扣押,若殺人罪名成立,他將面臨終身監禁。他的母親則在21日被捕,警方稱,他們相信她幫助凱文藏匿槍枝證據,使她成為謀殺案的同夥,昨(24日)以100000美元(約305萬新台幣)保釋金被關押在監獄。

Menacing moments police say, 20 year old India Mackey took on her cellphone. It was mere minutes before investigators say her boyfriend, shot and killed her. More on this case and the alarming number of #DomesticViolence homicides in Macomb County. Today on @wxyzdetroit at 5pm pic.twitter.com/840mVRYpia