區議會選舉民主派大勝 黃之鋒：從地區開始奪回香港

香港區議會選舉結果紛紛傳來捷報，香港眾志秘書長黃之鋒在臉書發表感想。（資料照）

2019-11-25 12:13:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉結果紛紛傳來捷報，民主派取得壓倒性席次，支持反送中行動的民主派人物、前學生領袖和新人多當選，各界普遍解讀為反送中行動催化成果。對此，香港眾志秘書長黃之鋒在臉書發表感想，強調這次選舉無疑是一里程碑，要「從地區開始奪回香港」。至於港民對議員就職宣誓恐遭干擾的擔憂，黃之鋒解釋「區議員」無須宣誓，要大家放心。

稍早前，黃之鋒以長文強調，這次勝利須歸功於香港選民、參加反送中行動的手足與海外流亡戰友，他認為，透過各方合作，才能讓這屆選舉選票「極大化」，這次勝利證明了「和理非」和「勇武派」不割席精神。持續逾半年的反送中歷經七一佔領立法會、街頭衝突武力提升、中大守護戰等艱困挑戰，黃之鋒坦言多次被國外記者詢問「幾時民意逆轉」？而這次香港人正透過選票將民意量化，證明徹查警察濫暴、爭取真普選的民意從未逆轉，也從不止息。

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儘管黃之鋒本人並未參加這次選舉，但他力挺的海怡西區民主派林浩波擊敗建制派參選人陳家珮，被視為指標性勝利。對此，黃之鋒分析，海怡半島為港警宿舍集中的區域，但選舉結果證明，即便該區警察與警眷占多數，選民仍選擇了「向警暴說不」。

勝利固然開心，但黃之鋒也回顧歷史，指2003年區議會民主派的勝利，但在2007年兵敗如山倒，證明民主派區議員不可過份安逸，且當民主派在今屆會期起佔多數，達到地區全面執政的局面，所有讚賞批評也將由民主派承擔，籲勝選者透過穩紮穩打的政績在未來四年說明一切，「若果屆時仍有選舉的話」。

而2016年第六屆立法會曾有6名民主派議員因就職宣誓內容遭褫奪議員資格，不少港民擔憂DQ（Disqualify，即取消資格）風波恐重演，黃之鋒澄清，區議員無須宣誓，明年將自動上任成為區議員，請手足放下憂慮。

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