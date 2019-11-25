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香港區選建制派大敗 《環時》總編急喊：基本盤還在、不要灰心

香港區議會選舉泛民主派大勝，中國《環球時報》總編輯胡錫進表示，不代表選民對支持暴力，並稱建制派基本盤還在。圖為香港年輕選民在街頭慶祝勝選。（美聯社）

香港區議會選舉泛民主派大勝，中國《環球時報》總編輯胡錫進表示，不代表選民對支持暴力，並稱建制派基本盤還在。圖為香港年輕選民在街頭慶祝勝選。（美聯社）

2019-11-25 12:09:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日（24日）舉行區議會選舉，泛民主派各區候選人取得壓倒性勝利，452席中目前取得388席，建制派則將慘敗歸因於「政治立場」。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，泛民主派雖然獲得多數席位，但不代表選民對支持暴力，大多數人還是希望重建秩序；他亦稱建制派基本盤還在，要愛國愛港的香港人不要灰心。

胡錫進在微博表示，西方勢力及香港激進份子，都想將投票操作成政治示威，否定止暴制亂是當前最緊迫任務，投票結果反映在如何走出困局的問題上，香港社會存在一些情緒，影響對這個重大問題的思考。

胡錫進分析，美國等西方反華勢力這次立挺香港泛民主派，雖然選舉結果建制派席數慘敗，但建制派還是保住4成得票率，與泛民主派實際上是4比6的局面，並沒有像外界選前預期，中間選民全倒向泛民主派，香港並沒有出現反對派及西方媒體所宣稱的「民意出現重大改變」的情況，建制派的基本盤仍在。

胡錫進說，必須鼓勵愛國愛港的香港人與建制派不要灰心，中國政府如此強大，香港的事情最終還是在掌握中，大家要有信心。當然止暴制亂的局勢依然嚴峻，因此要冷靜看待選舉結果，防止錯誤解讀令暴徒受到鼓舞。

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