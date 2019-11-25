為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

好難過！貨輪載14000隻綿羊翻覆海中 僅32隻獲救

羅馬尼亞一艘大型貨輪女王號載有14000隻綿羊，不料航行時翻覆海中，僅有32隻綿羊成功獲救。（法新社）

羅馬尼亞一艘大型貨輪女王號載有14000隻綿羊，不料航行時翻覆海中，僅有32隻綿羊成功獲救。（法新社）

2019-11-25 13:03:43

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞一艘大型貨輪女王號載有14000隻綿羊，昨（24）日上午自東南部城市康斯坦察（Constanța）附近的米迪亞（Midia）港口駛離，不料卻在附近海域翻覆，船上22名船員全數獲救，然而救難人員僅成功救出32隻綿羊。

根據《BBC》報導，女王號翻覆原因不明，救難人員將船上22名成員全數救出，其中有1名船員掉入海中，因體溫過低送醫，所幸沒有大礙。羅馬尼亞警方、消防隊及海岸警衛隊都出動執行這場綿羊救援行動，船上原載有14000隻綿羊，不過僅有32隻綿羊獲救，據悉多數綿羊已經被淹死。

報導指出，船隻在24日當地時間12時駛離米迪亞港口，預計前往沙烏地阿拉伯吉達市（Jeddah），不過卻在運途中意外翻覆，目前仍尚未得知事故原因。米迪亞港口主要用於為附近的工業和石化設施供應原油，也用來運輸活體，羅馬尼亞則是歐盟最大的活體出口國之一。

羅馬尼亞動物權利組織Acebop主席瑪莉‧帕納（Mary Pana）認為應當緊急啟動調查程序，她也呼籲「如果我們不能在長途運輸中保護動物，我們應該徹底禁止它」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
堆高機疑90度翻覆 永康工安意外1死
2019-11-21 15:31

堆高機疑90度翻覆 永康工安意外1死
新北動保自治條例出爐 飼主參加生命教育可獎勵
2019-10-30 13:41

新北動保自治條例出爐 飼主參加生命教育可獎勵
詐騙手法日新月異 守護荷包人人有責

詐騙手法日新月異 守護荷包人人有責
出海釣魚遇浪翻覆 5名釣客落海被熱心船長救起
2019-10-27 16:03

出海釣魚遇浪翻覆 5名釣客落海被熱心船長救起
曾剃掉逾41公斤澎毛創紀錄 澳洲知名綿羊驚傳逝世
2019-10-22 15:43

曾剃掉逾41公斤澎毛創紀錄 澳洲知名綿羊驚傳逝世
黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播