好難過！貨輪載14000隻綿羊翻覆海中 僅32隻獲救

羅馬尼亞一艘大型貨輪女王號載有14000隻綿羊，不料航行時翻覆海中，僅有32隻綿羊成功獲救。（法新社）

2019-11-25 13:03:43

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞一艘大型貨輪女王號載有14000隻綿羊，昨（24）日上午自東南部城市康斯坦察（Constanța）附近的米迪亞（Midia）港口駛離，不料卻在附近海域翻覆，船上22名船員全數獲救，然而救難人員僅成功救出32隻綿羊。

根據《BBC》報導，女王號翻覆原因不明，救難人員將船上22名成員全數救出，其中有1名船員掉入海中，因體溫過低送醫，所幸沒有大礙。羅馬尼亞警方、消防隊及海岸警衛隊都出動執行這場綿羊救援行動，船上原載有14000隻綿羊，不過僅有32隻綿羊獲救，據悉多數綿羊已經被淹死。

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報導指出，船隻在24日當地時間12時駛離米迪亞港口，預計前往沙烏地阿拉伯吉達市（Jeddah），不過卻在運途中意外翻覆，目前仍尚未得知事故原因。米迪亞港口主要用於為附近的工業和石化設施供應原油，也用來運輸活體，羅馬尼亞則是歐盟最大的活體出口國之一。

羅馬尼亞動物權利組織Acebop主席瑪莉‧帕納（Mary Pana）認為應當緊急啟動調查程序，她也呼籲「如果我們不能在長途運輸中保護動物，我們應該徹底禁止它」。

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