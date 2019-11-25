叫人禱告都出事...中共機密文件 揭露再教育營內幕

國際調查記者同盟取得大量機密文件，揭露了中國政府在新疆的監控工作，以及再教育營的運作方式。圖為22日在紐約展示的文件。（美聯社）

2019-11-25 11:28:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共大規模迫害新疆維吾爾族人及其他少數民族，估計至少有100萬人被關押在「再教育營」，進行思想及勞動改造，中國官方則一概否認。國際調查記者同盟（ICIJ）宣稱取得大量機密文件，揭露了中國政府在新疆的監控工作，以及再教育營的運作方式。

根據《美聯社》報導，這些文件是有人以匿名的方式提供給國際調查記者同盟，經過內容核實、諮詢專家、對文件上的簽名進行交叉比對，並與前再教育營員工及被囚禁者確認報導內容。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這些文件證實，中國政府在新疆的計畫性策略，即在一開始就鎖定少數民族，強迫其改變其思想、語言及行為。這些文件也顯示中國政府如何利用資料庫與人工智慧，打造一種新型的社會控制模式，利用大規模監控技術所收集的資料，電腦能在短短一週列出數千人名單，提供給當局審訊或拘留。

報導揭露，其中一份文件提到再教育營指導方針的通知，以及對人群使用技術的4個公告，同時也有一份法院判決，提到有維吾爾族共產黨員被判入獄10年，原因是他叫同事不要罵髒話、不要看A片，或者吃飯時不要不祈禱。

報導指出，這些出自政府的文件，詳載了數十名維吾爾族與哈薩克人對再教育營的證詞、衛星影像，以及嚴密地監視採訪新疆的記者。報導說，在再教育營的人被迫學習普通話，以及遵守嚴格的生活規範，例如洗澡、上廁所等，官員對這方面進行評分，分數夠高才有機會離開營區。

報導表示，有文件揭示，再教育營與數位監控有關連，一些人會因為「可疑的行為」，例如出國、叫他人祈禱等，或者使用無法監控的電話，而被系統列入名單，這些人會被當局召去問話，可能面臨被軟禁或送至再教育營。

根據報導，2014年新疆首都烏魯木齊發生炸彈攻擊後，中國國家主席習近平發動了他所謂的「人民反恐戰爭」。2016年，習近平任命鷹派官員陳全國擔任新疆維吾爾自治區黨委書記，加速鎮壓新疆的行動，因此大多數文件都是2017年發布的，新疆的「反恐戰爭」演變成對少數民族大規模的迫害行動。

這些文件都是由中共新疆維吾爾族自治區黨委政法委員會發給基層官員的，該委員會是負責監督警政、司法及國安機構的最高機構，由當時的政法委書記朱海侖簽署、批註。朱海侖也被視為是壓迫新疆的元兇之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法