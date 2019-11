英人權委員昨觀摩區選 告訴何君堯「你學位被褫奪我有份」

2019-11-25 07:54:10

〔即時新聞/綜合報導〕香港建制派、親中立法會議員何君堯日前因其爭議言行,遭母校英國安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University)除去名譽法學博士學位,英國保守黨人權委員會委員保福德(Luke de Pulford)昨日在區議會投票日當天和何君堯見面,親自告訴何君堯的博士學位被褫奪「他也有份」。

保福德昨日在香港觀摩區議會選舉,而他當面向何君堯微笑表示「他有份促成何的博士學位被DQ」,兩人隨後握手致意,何君堯則微笑和他說:「Ok. Good luck to you.」

何君堯過去曾因為和元朗事件「白衣人」握手,當時有女網友留言希望何君堯「自首」,不料何君堯竟回嗆「妳自慰啦」;稱與英國人結婚的民主派女議員毛孟靜「食慣洋腸」,並拒絕收回性騷擾的言論。而何君堯的爭議言行也讓他的名譽法學博士學位被褫奪,並在此次區議會選舉中,輸給民主黨盧俊宇。

Very good to take some time@our from election observation to tell #JuniusHo in person that I was responsible for the revocation of his honorary doctorate from @AngliaRuskin #Sorrynotsorry pic.twitter.com/3y2TdWgbfS