川普彈劾調查 美眾議院議員：將舉行更多聽證會

2019-11-25 02:19:02

〔中央社〕美國聯邦眾議院情報委員會主席謝安達今天表示，眾議院情報委員會的民主黨人已經開始撰寫關於美國總統川普遭彈劾調查的報告，但仍可能要取得更多證人證詞並舉行更多聽證會。

眾議院在過去兩個星期陸續舉辦公開聽證會，聽取現任及前任美國政府官員的證詞，如今謝安達（Adam Schiff）指出，民主黨主導的眾議院情報委員會將繼續進行調查，同時著手撰寫報告。

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謝安達在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）上表示：「我們不排除要有更多證詞、更多聽證會的可能性。我們一直不斷取得更多文件，以便進行調查工作。」

謝安達還說：「我們不會等待好幾個月，但政府則是在玩拖延戰術的遊戲，我們不願意走上這條路。」

路透社報導，情報委員會的報告可能會對眾議院審議「彈劾條款」（articles of impeachment）做好準備。如果這些程序都通過，川普所屬共和黨所掌控的聯邦參議院將針對川普是否該被定罪彈劾進行審判 。

川普日前遭舉報，今年7月25日致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求他調查美國前副總統拜登（Joe Biden）。

由於拜登是代表民主黨角逐總統的熱門人選之一，川普此舉備受爭議，也促使眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對川普啟動彈劾調查。

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