香港區議會選舉徹夜開票 投票率7成1史上新高

2019-11-25 01:43:02

〔中央社〕香港24日舉行第6屆區議會議員選舉，共計294萬人投票，投票率高達71.2%，創下歷史新高，截至發稿仍在徹夜計票中。這場被視為「民意公投」的選舉結果，預計今晨將逐漸揭曉。

作為「反送中」運動後的首場選舉，本屆區議會選舉的投票人數與投票率都大幅攀升，屢屢刷新紀錄。

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選舉在24日上午7時30分開始。據港府統計，當天下午1時30分，累積投票人數已突破150萬人大關，超越上屆選舉總票數的146萬人。

下午4時30分，累積投票人數達215萬4785人，累積投票率52.14%，雙雙創下區議會選舉的歷史新高；到晚間6時30分，累積投票人數249萬4618人，累積投票率60.36%，更打破香港主權轉移後的所有選舉紀錄。

香港選舉管理委員會主席馮驊在25日凌晨0時30分過後宣布，本屆區議會選舉總計約294萬人投票，投票率達71.2%。這一投票率同時超越歷屆立法會選舉的紀錄。

先前港府為避免選舉受到衝擊，24日在各個投票所都部署警力。但一整天選舉過程大致順利，並未出現嚴重事故；深夜進入開票階段，則出現幾起爭議。

香港電台報導，有民眾質疑中西區堅摩選區人員，將2個不屬於這一投票所的票櫃送入其中。投票所主任則解釋，因現場只有樓梯，不方便輪椅人士進入，因此讓2名相關人士在另一票站投票，票箱內只有2張選票，可與其它票櫃一同開票。

商業電台也報導，屯門樂翠選區有民眾稱，有選務人員將載有選票的行李箱帶入投票所內，混入正在點算的選票中。投票所主任則解釋，這些選票是由懲教署收集得來，行李箱內分別存有2個投票所的選票，選務人員放下樂翠選區的選票後就再去下一個投票所，屬一貫作法。

本屆區議會選舉共有1090名候選人，爭奪452個席次，截至發稿仍在計票中。（編輯：邱國強）

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