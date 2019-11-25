凌晨最新！黃之鋒力挺林浩波勝 建制派何君堯也落敗

香港眾志秘書長黃之鋒（左）參選區議會議員卻被當局判定資格不符，他改力挺同選區的林浩波（右），25日凌晨傳出林浩波順利擊敗建制派對手當選。（圖擷取自林浩波臉書）

2019-11-25 01:51:03

首次上稿 01:13

更新時間 01:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港24日舉行區議會選舉，投票至晚間10點30分結束，投票率估計超過7成，與投票人數雙雙打破紀錄，開票至25日凌晨零時許，傳出海怡西區香港眾志秘書長黃之鋒力挺的民主派林浩波擊敗建制派新民黨陳家珮，被視為泛民派指標性勝利。稍晚再傳出，屯門區樂翠選區現任建制派大將何君堯敗給民主黨盧俊宇。

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黃之鋒今年被判即刻入獄服刑，6月17日出獄，他投身參與海怡西選區區議會議員選舉，卻被選舉主任多番阻撓，最後判定資格不符無法參選，他即向選民公開大力支持同選區的林浩波。

何君堯是現任香港立法會議員、屯門區議會議員，與香港中聯辦關係密切，甚至被懷疑是受到中聯辦扶植，今年反送中運動，721元朗爆發白衣人無差別攻擊，除了警力放空城，也有人拍攝到何君堯當夜曾現身，還與白衣人熱絡打招呼，何君堯除了被譏諷是中聯辦的乾兒子（西環契仔），10月還口出穢言，稱民主派女議員毛孟靜「食慣洋腸」，而被逐出議場，10月28日英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪他的榮譽法學博士學位。

香港建制派議員何君堯落選。（美聯社檔案照）

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