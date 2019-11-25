出2千萬要你選！澳媒揭「中共代理人」黑幕

澳洲時代報今日揭露另一起中國試圖利用「代理人」影響澳洲選舉的案件。（圖擷取自The Age）

2019-11-25 00:20:55

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中共間諜王立強週六透過3間澳洲媒體坦承其身分，引起軒然大波，今日澳洲時代報（The Age）再度揭露另一起中國企圖利用「代理人」影響澳洲選舉的案件。

根據澳洲時代報報導，澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波（音譯，Bo “Nick” Zhao）1年前向「澳洲安全情報組織」（ASIO）坦承，中國情報單位透過陳姓墨爾本商人（Brian Chen）給他100萬澳幣（約新台幣2110萬元），要他投入議會選舉。

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他向澳洲安全情報組織自首後，趙波今年3月在墨爾本一間旅店內離奇死亡，當地警方尚未查出趙波的死因。澳洲通訊局局長柏格斯（Mike Burgess）表示，此案還需要詳盡的調查，不適合多作評論。

趙波的自白促成澳洲著手調查中國軍情單位是否在坎培拉部署間諜。被控涉案的陳姓商人表示，他不認識趙波，也否認有涉入中國情報活動。但消息指出，澳州當局已經認定陳姓商人曾經與趙波連繫。

趙波從2015年起至死前皆為澳洲自由黨黨員，2016年趙波開始面臨財務問題，2017年被控詐騙，2018年趙波經營的汽車經銷公司倒閉，還欠了中國投資者一筆錢。

澳洲自由黨眾議員海斯迪（Andrew Hastie）表示，中國試圖出資滲透澳洲的議會，「將澳洲公民變成受外國勢力影響的代理人」，海斯迪認為，趙波對於中國而言，是個完美的培養目標，過著有點奢華的生活，生活開銷稍微超出自己的能力。

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