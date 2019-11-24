作票？香港驚現「神秘票箱」 中西區堅摩開票大延誤

香港第6屆區選舉24日晚間10時半開始進行點票時，中西區堅摩選區票站傳出有選務人員欲攜帶2箱「神秘票箱」入內，引起市民鼓譟抗議。示意圖。（美聯社）

2019-11-25 00:56:03

首次上稿 00:26

更新時間 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港第6屆區議會選舉24日舉行，投票率突破7成，創下香港選舉史上新高。24日晚間10時半投票截止，開始進行點票時，中西區堅摩選區票站（投開票所）卻傳出爭議事件，有選務人員欲攜帶2箱「他區」選票箱入內，引起市民鼓譟抗議。堅摩票站主任聲稱，該投票所不方便使用輪椅者投票，早上接獲通知，有兩名有需要的選民，因此送來的票箱內有2張選票。

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據《立場新聞》報導，香港第6屆區議會選舉24日舉行，總投票人數近300萬，投票率突破7成，為香港選舉史寫下新的一頁。然而當日晚間10時30分投票截止，各票站（投開票所）準備進行點票作業時，部分票站卻傳出爭議事件，引起市民不滿抗議。

香港中西區堅摩選區票站傳出封閘後，有選舉主任在警方護送下，欲將其他地方收集的2箱選票帶入票站，引起現場市民質疑舞弊並鼓譟抗議。根據港府選舉官網顯示，堅摩選區僅有一個票站，票站選務人員原本承諾11時將給予群眾解釋，並進行點票、開放民眾入內監票，但截至12時許，官方並未有合理解釋，2箱「神秘選票」仍擺放在票站外的街道上，被群眾及記者圍住，群眾喊出：「無效！無效！」之口號。

堅摩票站主任解釋，該投票所不方便使用輪椅者投票，早上接獲通知，有兩名有需要的選民，因此送來的票箱內有2張選票。但抗議群眾繼續鼓譟，認為不是投票箱內票數多寡的問題，而是對整個選舉公信力都有懷疑。

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