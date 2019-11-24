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富豪彭博正式宣布 將爭取代表民主黨參選總統

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）宣布角逐民主黨總統初選。（路透）

前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）宣布角逐民主黨總統初選。（路透）

2019-11-24 23:55:11

〔中央社〕曾任紐約市長的美國富豪彭博今天正式宣布，加入爭取民主黨總統候選人提名之爭，這將讓參選爆炸的民主黨初選再添一個溫和派的角逐者。

77歲的彭博（Michael Bloomberg）3月曾表示，他不會在2020年大選爭取入主白宮，但他如今立場翻轉。

彭博發布聲明說：「我將參選總統，希望能擊敗（現任總統）川普，並且重建美國。我們承受不了川普總統再胡搞亂搞4年。」

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