共諜？香港中國創新、中國趨勢否認：王立強非員工

今日「中國創新」及「中國趨勢」發聲明指，兩間公司及「中國創新」董事會主席及首席執行官向心從來沒有參與任何情報活動。聲明又指，王立強（見圖）從來不是所屬員工。（圖擷取自澳洲電視節目60 Minutes）

2019-11-24 21:31:02

〔即時新聞／綜合報導〕自稱是中國間諜的王立強在昨（23）日指2間香港上市公司「中國創新」及「中國趨勢」是中國國防總參謀部的中資公司，並且從事特務工作。今日「中國創新」及「中國趨勢」發聲明指，兩間公司及「中國創新」董事會主席及首席執行官向心從來沒有參與任何情報活動。聲明又指，王立強從來不是所屬員工。

根據《立場新聞》報導，「中國創新」及「中國趨勢」聲明中稱，有關王立強所言的相關消息內容荒謬，純屬虛構。聲明中又指，已將此事交予律師處理，並將採取切實可行的法律行動。聲明中承接上海市公安局靜安分局昨晚的通報指，王立強是一名詐騙逃犯。

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兩間公司又指，對媒體在沒有求證的情況下刊登不實內容提出抗議，除了要求媒體更正，同時也要求轉載相關內容者更正，並會保留法律追訴權。

王立強昨天爆出，他是秘密潛伏在「中國創新」的間諜，而「中國創新」是多家中國特務機構與共產黨員潛伏的前線公司。在訪問中，王立強又說，中國創新董事會主席及首席執行官向心，也是一名高級特務。

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