間諜倒戈 中國政法委：民進黨渲染王立強謊言

中國中央政法委微信「長安劍」今早引述上海公安局新聞稿怒批外媒「反華」，還趁勢大罵「民進黨政府渲染王立強謊言」。（圖擷取自微信「中央政法委長安劍」）

2019-11-24 22:53:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜王立強（Wang William Liqiang）近日向澳媒揭露，自己過去為中共干預香港與台灣選舉的內幕，對此，中國上海市公安局昨（23）日指稱王是「通緝在逃的詐欺犯」，中國中央政法委微信「長安劍」今（24）早引述上海公安局新聞稿怒批外媒「反華」，還趁勢大罵「民進黨政府渲染王立強謊言」。

綜合媒體報導，澳媒日前披露「中國特工」王立強近年在香港、台灣兩地幫助中共干預選舉的報導，中國上海公安局昨晚緊急發布新聞稿指稱，「王立強是一名涉案在逃人員，曾因詐欺被判刑，今年4月以涉嫌詐騙罪立案偵查」，中國政法委微信公眾號「長安劍」今早也刊出文章，痛批王立強「企圖用特工身分騙取政治庇護」，並在文中惱怒表示，「西方反華媒體早就沒有了公信力可言」。

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中國「中央政法委長安劍」在評論裡聲稱，西方媒體通過傳播謠言貶損中國以吸引眼球，幾乎成了「國際慣例」，並怒斥外媒，「與其造謠『中國特工叛逃澳洲』，不如好好反思一下，為什麼罪犯總愛往澳大利亞逃亡，把那裡當作避罪的天堂、贓款的避風港」。

最後，中國政法委「長安劍」將矛頭指向我國的蔡英文政府，大罵民進黨「像打了雞血一樣」，大肆渲染騙子王立強的謊言，指控蔡英文詆毀中國的「對台26條」限制兩岸交流、推動「中共代理人法案」在香港問題伸出黑手，是「反華勢力」的馬前卒。

澳媒日前披露「中國特工」王立強近年在香港、台灣兩地幫助中共干預選舉的報導，中國上海公安局23日晚間緊急發布新聞稿指稱，「王立強是一名涉案涉案在逃人員，曾因詐欺被判刑，今年4月以涉嫌詐騙罪立案偵查」。（圖擷取自微信「中央政法委長安劍」）

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