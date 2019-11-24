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A片霸主PornHub推超殺福利！無廣告高清片「活到老看到老」

加拿大成人影片網站巨頭Pornhub在感恩節期間推出「LifePlan」方案，只要在期間內花費299美元，就可以取得終身的Pornhub Premium會員資格。（圖擷自Pornhub Youtube頻道）

加拿大成人影片網站巨頭Pornhub在感恩節期間推出「LifePlan」方案，只要在期間內花費299美元，就可以取得終身的Pornhub Premium會員資格。（圖擷自Pornhub Youtube頻道）

2019-11-24 15:28:53

〔即時新聞／綜合報導〕剛過完雙11購物節，「黑色購物節」又將至，不少業者都磨刀霍霍準備大撈一筆。加拿大成人影視霸主PornHub也趕上這波潮流，推出感恩節大促銷，以定額的終身會員制「PornHub LifePlan」方案，吸引消費者買單，訂閱後就可以獨家觀看PornHub Premium影片，而且還能不受廣告影響觀看高清成人片。

綜合媒體報導，PornHub計畫搶在感恩節期間推出「PornHub LifePlan」方案，只要在11月29日到12月2日限時花費299美元（約新台幣9000元），就可購買PornHub Premium的終身會員，不但可以獨享超過10萬部獨家成人影片，還以提供訂閱用戶高畫質的影音饗宴，最高畫質可以來到4K，甚至還有VR體驗，而且全無廣告侵擾用戶的「觀影興致」。

而且此次PornHub可是下重本，希望就由黑色購物節搶用戶。一般期間若要購買PornHub Premium方案，必須要月繳9.99元（約新台幣300元），而年繳會有些許折扣。不過此次「PornHub LifePlan」只要花上299美元、也就是一般期間3年的年費，就可以取得終身Premium會員資格。

據了解，PornHub往年都會祭出「限時免費」觀看獨家影片的優惠，若無要購買「一輩子」的會員，消費者也可以選擇年費制，不過在推廣「PornHubLifePlan」期間，還會贈送4個月的高級會員，等於幾乎打了3折優惠，回饋給訂閱用戶。

往年在感恩節期間，各大店家、電商也會在價格做優惠，刺激消費者購買的意願，而「PornHub LifePlan」訂閱期間正好跨越了黑色星期五（Black Friday）以及網路星期一（Cyber Monday），試圖打動消費者，以超級優惠的價格取得終身會員。

PornHub LifePlan廣告

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