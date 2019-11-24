富豪砸錢選總統 彭博計畫光在電視廣告就花9.4億

有意角逐2020美國總統大選的富豪彭博。（法新社）

2019-11-24 12:59:00

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐2020美國總統大選的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），計畫斥資3100萬美元（約新台幣9.4億元）投放電視競選廣告宣傳，超越2012年前總統歐巴馬競選活動結束時的創新高花費2500萬美元，不過此舉也引起參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評。

綜合外媒報導，廣告效果追蹤公司Advertising Analytics指出，彭博共斥資3100萬美元購買熱門廣告時段，是歷任美國總統角逐者所畫費之最大支出。彭博的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）也僅表示「敬請關注」，不過另一位顧問則說，彭博目前未有回應。

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根據《富比世雜誌》，現年77歲的彭博目前身價高達520億美元，財力雄厚，是世上最有錢的人之一。聽聞彭博將斥之鉅額投入總統選舉，民主黨眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）認為，彭博既有意參選，不應將孤注在總統選舉上，應將資源也分配在協助民主黨人士的選戰。

而其他民主黨參選人也為彭博此舉感到憂慮，桑德斯更抨擊他，在推特表示，對於彭博等富豪可以迴避政治程序、花費數千萬美元「購買選舉勝利」感到厭惡。

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