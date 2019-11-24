不再浪漫！法國今年至少137名女性遭伴侶殺害

法國今年至少已有137名女性遭伴侶殺害，成千上萬的民眾走上街頭抗議。（路透）

2019-11-24 10:18:13

〔即時新聞／綜合報導〕浪漫嗎？法國今年到目前為止，至少有137名女性遭伴侶殺害，去年則為121人。批評人士對此消息無不震怒，他們認為法國存在著明顯的厭女症問題，當局對此緊急宣布展開全國性家暴討論會。

據《CNN》報導，女權主義團體成員列克斯翠（Camille Lextray）透露，法國社會目前仍然認為女人屬於男人；歐洲統計局（Eurostat）自2017年以來的數據則顯示，法國的婦女命案率高於歐洲大多數國家，例如英國、義大利、西班牙或瑞士等等，只有德國比法國更高。

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法國性平大臣席亞帕（Marlene Schiappa）指出，會有這樣的現象，有一部分可能要歸咎到文化上的問題，因為法國社會深深存在著性別歧視，而這很難改變。雖然在政府的支持下，她試圖贏得這一場充滿性別歧視和厭女症的文化改革，但確實相當困難。

公眾對政府的抗議越來越強烈，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已採取若干步驟來應對，總理菲利普（Edouard Philippe）9月就宣布了一系列打擊家暴的措施，其中承諾提供500萬歐元（約新台幣1.7億元）經費，為遭受家暴的婦女提供1000多個緊急安置場所。菲利普還敦促司法界任命專門的檢察官和法官，以便更快地處理家暴案。

然而，法國執法單位對家庭暴力的處理速度仍然不足，該國司法部本月初發布的一份報告喜事，在88起遭伴侶或前伴侶謀殺以及謀殺未遂的案件中，有65％都已事前向警方通報過。

法國民眾對此忍無可忍，昨（23日）成千上萬身穿紫色衣服的抗議人士在巴黎街頭展開遊行，痛陳婦女屢遭殺害與暴力對待，警方估計現場聚集約3.5萬人，但在法國其他城市也有許多民眾上街示威，和巴黎遙相呼應，民間估計全國抗議人數約為15萬人。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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