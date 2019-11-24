為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港起義！《經濟學人》：習近平手段粗暴 激怒周邊地區

《經濟學人》以「香港起義」為封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，中共無法憑武力長治久安。（法新社）

《經濟學人》以「香港起義」為封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，中共無法憑武力長治久安。（法新社）

2019-11-24 13:24:46

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期的《經濟學人》以「香港起義」（Hong Kong in revolt）為封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，並指中共無法憑武力長治久安。

根據最新一期的經濟學人（The Economist）報導，香港反送中抗爭歷時已超過5個月，近期衝突不斷升溫，理工大學被大批警察包圍後，許多示威者至今仍拒絕離開校園，報導指港府雖撤回逃犯條例，但仍平息眾怒，因為香港民眾要的是民主，雖然24日香港舉行區選，但依現行法制港民仍無法自己選出行政長官，加上立法機關被把持，估計抗爭仍會持續。

報導也指出，這一切動盪的來源，除了民眾的不滿，也是因為習近平用高壓手段粗暴對待，報導指毛澤東在1949年奪得政權時，香港仍由英國統治，台灣則是由國民政府控制，至於西藏、新疆等也都不願被北京掌控，雖然習仍想實現中華民族的「偉大復興」，但殘暴、毫不妥協的高壓控制方式，卻只會讓大眾的憤怒不斷積累，不只在香港，也包含其他鄰近地區。

《經濟學人》認為，因中國的高壓行為所累積的憤怒，總有一天會全部爆發，雖然中共會要求學生接受「愛國教育」，同時也在搜集反抗者的姓名，以便秋後算賬，但同時也有人洩露新疆的內部文件，這顯示並非中共的人都認同習近平，其他國家也都密切關注中共在台海的軍事部署。《經濟學人》認為，中共無法僅憑武力就長治久安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
理大遭港警包圍如火海 學者：中共正向世界示範一國兩制
2019-11-18 18:55

理大遭港警包圍如火海 學者：中共正向世界示範一國兩制
香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
2019-11-16 17:55

香港進入「準內戰」？ 專家3點分析習近平出手原因
光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算

光南大批發年終慶 怎麼買怎麼都划算
習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
2019-11-15 23:50

習近平下令鎮壓港人 汪浩：將成阻止中美貿易協議黑天鵝
反送中》扯！運將衝撞示威人群 親中派竟發200萬慰問金
2019-10-11 11:22

反送中》扯！運將衝撞示威人群 親中派竟發200萬慰問金
習近平避談南海問題 杜特蒂：我知道他因香港而煩躁
2019-09-05 23:04

習近平避談南海問題 杜特蒂：我知道他因香港而煩躁
反送中》嗆暴力港警將會受審 顏擇雅：習近平還能做多久？
2019-09-01 17:56

反送中》嗆暴力港警將會受審 顏擇雅：習近平還能做多久？

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播