香港起義！《經濟學人》：習近平手段粗暴 激怒周邊地區

《經濟學人》以「香港起義」為封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，中共無法憑武力長治久安。（法新社）

2019-11-24 13:24:46

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期的《經濟學人》以「香港起義」（Hong Kong in revolt）為封面報導，分析香港情勢不斷升溫，並指中國國家主席習近平對待香港的殘暴手段也激怒周邊地區，讓香港人憂心「昨日西藏，今日香港」，台灣民眾憂心「今日香港，明日台灣」，並指中共無法憑武力長治久安。

根據最新一期的經濟學人（The Economist）報導，香港反送中抗爭歷時已超過5個月，近期衝突不斷升溫，理工大學被大批警察包圍後，許多示威者至今仍拒絕離開校園，報導指港府雖撤回逃犯條例，但仍平息眾怒，因為香港民眾要的是民主，雖然24日香港舉行區選，但依現行法制港民仍無法自己選出行政長官，加上立法機關被把持，估計抗爭仍會持續。

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報導也指出，這一切動盪的來源，除了民眾的不滿，也是因為習近平用高壓手段粗暴對待，報導指毛澤東在1949年奪得政權時，香港仍由英國統治，台灣則是由國民政府控制，至於西藏、新疆等也都不願被北京掌控，雖然習仍想實現中華民族的「偉大復興」，但殘暴、毫不妥協的高壓控制方式，卻只會讓大眾的憤怒不斷積累，不只在香港，也包含其他鄰近地區。

《經濟學人》認為，因中國的高壓行為所累積的憤怒，總有一天會全部爆發，雖然中共會要求學生接受「愛國教育」，同時也在搜集反抗者的姓名，以便秋後算賬，但同時也有人洩露新疆的內部文件，這顯示並非中共的人都認同習近平，其他國家也都密切關注中共在台海的軍事部署。《經濟學人》認為，中共無法僅憑武力就長治久安。

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