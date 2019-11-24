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比利時王室訪中國 安全專家爆：遭超強網攻每小時達135次

比利時副總理雷恩德斯（圖左）與中國外交部長王毅會面。（法新社）

比利時副總理雷恩德斯（圖左）與中國外交部長王毅會面。（法新社）

2019-11-24 08:24:10

〔即時新聞／綜合報導〕比利時近日有王室成員及高階官員率領經貿訪問團前往中國，但有經貿團的安全專家指出，訪問團在中國停留時遭到大規模網路攻擊，每小時高達135次，雖然目前尚未找出幕後的兇手，但專家指出，目前根據網路IP懷疑，攻擊是來自中方的國家安全機構。

綜合媒體報導，包含比利時公主艾思特瑞德（Astrid）、比利時副總理雷恩德斯（Didier Reynders）以及內政和安全部長德克姆（Pieter De Crem）在內，由比利時王室成員及高階官員，還有數十家公司代表組成，人數超過600人的大型經貿訪問團近日訪問中國，但同團的資安專家鮑德維恩（Geert Baudewijns）向媒體透露，訪問團遭到大規模的網路攻擊，在上週一甚至出現1小時高達135次攻擊的狀況。

相關報導指出，訪問團在行前就預估可能會遭網路攻擊，並已採取相關應對措施，像是使用一次性手機，避免機密性資料外洩。但對於每小時多達135次，相當於每分鐘超過2次的攻擊次數，代表團仍感到十分驚訝。因此與會代表攜帶的部分設備也將被丟棄，或是必須重新設定、更改所有密碼。

針對幕後的黑手，鮑德維恩則說，從IP位址可以看出，這些網路攻擊可能與中共國家安全部門有關。

比利時副總理雷恩德斯（圖右）與王岐山握手。（美聯社）

比利時副總理雷恩德斯（圖右）與王岐山握手。（美聯社）

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