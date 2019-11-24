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反制示威抗議大規模登場 德極右派集會相形見絀

2019-11-24 04:11:02

〔中央社〕約7000人今天在德國北部大城漢諾威（Hanover）上街遊行，反制約120名極右派國家主義分子的抗議集會，他們要求譴責媒體對新納粹團體的採訪報導。

在漢諾威走上街頭的反制示威抗議者，高舉各種旗幟和標語牌，其中許多是在捍衛媒體自由及多元化。

警方估計雙方陣營總共約7000人參與。但警方指出，約僅120名極右派德國國家民主黨（National Democratic Party, NPD）成員參加抗議集會。

本週稍早前，警方試圖禁止NPD集會抗議，堅稱會構成公安危險，但法院於22日裁決，NPD可按計畫舉行。

NPD舉行抗議集會是要譴責媒體對德國境內極右派的調查報導。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）發推文表示：「我們能在漢諾威見到全德國的真相：煽動仇恨新聞工作者的新納粹分子與恐懼販子僅占少數。」

1964年創立的NPD，約有6000名黨員。德國聯邦憲法法院於2017年1月，駁回德國當局試圖查禁NPD的動作。這也是聯邦憲法法院於此15年內，第2度阻止德國當局查禁NPD。

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