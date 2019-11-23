香港區議會明投票 投票率牽動泛民、建制選情

香港區議會將在明（23）天舉行投票。（圖擷取自臉書＿林浩波）

2019-11-23 23:28:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會將在明（23）天舉行投票，雖然外界預期在當前香港社會氛圍下，泛民派將獲得壓倒性的勝利，不過，有大數據分析指出，建制及泛民任何一方都沒有明顯的優勢，且如果投票率少於70%的話，建制派的鐵票仍會發揮一定優勢。

根據《立場新聞》報導，香港第六屆區議會選舉將在明天舉行，1090名候選人將角逐479個議席。ASI大數據預估，本次的投票率將會超60%甚至更高。

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報導指出，經ASI大數據系統估算後發現，截至今日下午，建制及泛民陣營都沒有任何一方取得絕對優勢，兩陣營估算可各取得200席以上的席次，雙方差距不超過15席，至於中間陣營則約將取得20席。

ASI大數據系統預估整體投票率會超過 60%，不過，報導指出，建制派具有龐大的鐵票基礎，整體投票率只要低於70%，建制派的鐵票仍會發揮一定優勢，換言之，明天整體投票率愈低，則建制陣營勝出的機會愈大。

另外，香港社會對於區議會相關的新聞興趣不大、互動率也偏低，而最主要的原因是：過去五個月社會發生的事件已令選民出現二極化，建制及泛民陣營壁壘分明，這點與以往選舉中間派足以左右大局有所不同。

有大數據分析指出，建制及泛民任何一方都沒有明顯的優勢，且如果投票率少於70%的話，建制派的鐵票仍會發揮一定優勢。（圖擷取自臉書＿李鴻彥）

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