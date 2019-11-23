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羞！櫻花妹蹲地拍美照...裙底春光外洩引網友鼻血狂噴

有民眾日前去日本大阪阿倍野展望台HARUKAS 300時，發現玻璃地板隔著燈光透出一奇景。（圖擷自加藤軍路邊隨手拍）

有民眾日前去日本大阪阿倍野展望台HARUKAS 300時，發現玻璃地板隔著燈光透出一奇景。（圖擷自加藤軍路邊隨手拍）

2019-11-23 17:27:20

〔即時新聞／綜合報導〕許多正妹都希望出門旅遊時，可以拍一張「網美照」留下紀念。近日有民眾就在日本大阪知名景點「阿倍野展望台HARUKAS 300」捕捉到一奇景，只見圖中少女身穿迷你短裙，屈膝席地而坐，未料地板玻璃就如鏡子，讓她的「神秘三角洲」曝光！

有民眾日前前往日本大阪阿倍野展望台HARUKAS 300觀光，想要透過此瞭望台收盡大阪美景，卻發現有一少女坐在玻璃地板，像是在擺姿勢、喬角度，秀出修長的美腿並撥弄頭髮，等著同行友人拍照。

不過該網友卻發現這名少女坐的地方，恰巧被觀景台的燈光反射，透明玻璃瞬間變成一片明鏡，出賣櫻花妹的「裙底風光」，從鏡頭中更是一覽無遺，不禁引人遐想，更是讓人臉紅心跳。

照片被上傳到臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」之後，讓社團內的網友爆動，紛紛留言「道路好明亮！」、「好一個阿倍野」、「超過100分」，甚至有網友表示，羨慕當時站在玻璃地板底下的遊客。

據了解，阿倍野展望台HARUKAS 300擁有大片落地窗設計，加上底部的玻璃地板，能夠360度將大阪盡收眼底，還能在此體驗夕陽映照到腳邊、浮在空中的一樣的感受，就連洗手間也鋪設大量落地窗，吸引不少觀光客前來朝聖。

有民眾日前去日本大阪阿倍野展望台HARUKAS 300時，發現玻璃地板隔著燈光透出櫻花妹的裙底風光。（圖擷自加藤軍路邊隨手拍）

有民眾日前去日本大阪阿倍野展望台HARUKAS 300時，發現玻璃地板隔著燈光透出櫻花妹的裙底風光。（圖擷自加藤軍路邊隨手拍）

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