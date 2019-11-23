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中駐加大使警告加國政府 勿效仿美立法支持香港示威者

中國駐加拿大新任大使叢培武警告加拿大政府，支持香港示威者的任何行為，都將會對中加關係造成嚴重的影響及破壞。（路透社）

中國駐加拿大新任大使叢培武警告加拿大政府，支持香港示威者的任何行為，都將會對中加關係造成嚴重的影響及破壞。（路透社）

2019-11-23 11:16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐加拿大新任大使叢培武，在上任首次正式新聞發布會上警告加拿大政府，若效仿美國立法，支持香港示威者的任何行為，將會對中加關係造成嚴重的影響及破壞。

綜合外媒報導，香港示威行動爆發至今，加拿大政府多次表示關切在港30萬加國公民的安全，而美國眾議院也在週三（20日）通過了兩項法案以支持抗議者，並向中國發出有關人權的警告。

叢培武提到美國國會通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），他說，若加拿大提出相關法案，將會對雙邊關係造成非常嚴重的損害，不符合加拿大的利益。

叢培武也向加國政府喊聲，重申北京立場，並要求加拿大盡快釋放華為公主孟晚舟。並稱該事件使兩國關係陷入嚴重的困境：在孟晚舟被拘留後不久，中國也將兩名加拿大人逮捕，包括前外交官科夫里格（Michael Kovrig）和企業家斯帕沃爾（Michael Spavor），並指控兩人從事間諜活動。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）先前也被問到，加拿大是否該採取行動保護位於香港的公民，杜魯多表示，將持續呼籲對話，使香港局勢降溫。

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