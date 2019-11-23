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印尼鼓勵孩童養雞 改善電子成癮現象

印尼萬隆市政府推動「Chickenization」計畫，以養雞取代手機的使用。（法新社）

印尼萬隆市政府推動「Chickenization」計畫，以養雞取代手機的使用。（法新社）

2019-11-23 12:53:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於印尼西部的城市萬隆（Bandung），日前推動新計畫「Chickenization」試圖改善兒童、青少年的電子產品成癮。政府提供2千隻的小雞和1千5百枚辣椒種子，希望兒童能多花點時間照顧寵物雞和植物，取代電子產品的使用。

綜合外媒報導，萬隆市政府提供幼雞和辣椒種子給當地10所小學和2所國中，希望學生能在課後時間以寵物雞取代智慧手機。市長丹尼爾（Oded Muhammad Danial）表示，希望能幫助兒童減少使用電子產品的頻率，該計畫將教會學生如何照顧動物，也透過在上學前和放學後餵雞養成紀律。

丹尼爾表示，這項計劃還可以培養學生的創業技能。如果他們成功將雞育種，學生可以享受這項活動帶來的經濟價值。或者學生和他們的家人也可以選擇在寵物雞長大後將他們吃掉。

據全球網路使用時間調查顯示，印尼人平均每天花費8小時36分使用網路，高於全球平均的6小時42分和台灣平均的7小時39分。

當地的父母也對這項計畫表示支持，紛紛表示照顧動植物比孩子一直玩手機要好得多。參予計畫的學生納茲里爾，也表示自己相當熱衷於培育和繁殖小雞。

丹尼爾也提到，除了提供小雞之外，政府也提供植物種子給部分女學生，丹尼爾表示，政府將會對這項計畫進行評估，若是成功，將試著把這項計畫編列入明年的預算之中。

印尼網路使用時間每日平均高達8小時36分。（擷取自We are social網站）

印尼網路使用時間每日平均高達8小時36分。（擷取自We are social網站）

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