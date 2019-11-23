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川普稱出面保香港 簽署或否決香港人權法案含糊其辭

2019-11-23 02:35:02

〔中央社〕美國總統川普今天說，在他勸說中國國家主席習近平延緩派軍鎮壓香港反送中運動下，香港才不致遭到摧毀。面對國會將香港人權法案送交總統簽署之際，他對簽署或否決含糊其辭。

美國國會已通過「香港人權與民主法案」並送交總統簽署，北京則揚言若這項法律頒布將展開報復，值此之際，川普發表這番言論。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說：「如果不是因為我的關係，香港已在14分鐘內被消滅了。」

「習近平在臨近香港之處陳兵百萬，沒有動手只是因為我的要求。我告訴他，『請別這麼做，否則會犯下嚴重錯誤，這會對貿易協議產生嚴重的負面影響』。」

當被問到是否將否決這項國會壓倒性通過的法案時，川普含糊其辭。

川普表示：「我會說我們必須和香港站在一起，但我也同時和習主席站在一起。他是我的朋友，是一位很好的人。」

他還說：「我想要見到他們把問題解決。我們必須見到他們把問題解決。」

川普承認這個1997年回歸中國的前英國殖民地的緊張局勢，並將這個棘手問題與中國達成貿易協議綁在一起。

他指出，美中貿易談判代表「可能非常接近」達成協議。

習近平昨天在北京與前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前財長鮑爾森（Henry Paulson）、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）等人會面時表示，中國希望在公平、平等基礎上與美國達成第一階段貿易協議，但若有必要反擊時，中國也不怕打。

倫敦伊諾多經濟公司（Enodo Economics）首席經濟學家楚列瓦（Diana Choyleva）說，習近平的談話不代表北京要開始反擊，「但某種程度反映出我原先的預期，即中國沒打算讓步。川普給人缺乏信任的談判風格，已讓習近平下定決心，絕不能輕易束手」。

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