港醫師投書權威期刊 批「警抓醫護」製造寒蟬效應

18日在香港理工大學遭警方圍攻現場，急救員將一名受傷示威者送上擔架送醫治療。（美聯社）

2019-11-22 22:47:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕一名日前在香港理工大學內提供急救服務的香港醫生，投書國際權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet），批評港警圍攻理大行動中拘捕16名醫護人員的行為違反國際標準，此舉可能造成寒蟬效應，令義務救護人員不敢在這場「不文明戰爭」中繼續提供傷患迫切需要的醫療服務。

「刺胳針」網站21日刊登香港醫師曼恩（Darren Mann）執筆的這篇投書，文中說明17日當晚他與一批醫療人員進入理大提供急救服務，現場醫護均穿著印有紅十字標誌的背心，在警方準備攻堅之際，眾人討論後決定具有急救專業的人留下，其他人返回醫院因應可能的傷患。不過，在他後面撤出的一批醫護人員遭警方攔下、逮捕，即隨後在網路上廣為流傳的一群穿著寫有「醫生」、「護士」和「EMT（急救員）」字樣反光背心醫護人員雙手被反綁、坐在地上的照片所示。

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警方於18日清晨攻堅，當時校內有約500名示威者和傷者；紅十字會當天派員投入理大現場救護，但是在校外封鎖線等了2小時才獲得警方批准，而且被限制只有3小時時間進行醫療工作。

曼恩在文中批評，警方逮捕第一線救護人員之舉，「在文明國家幾乎是聞所未聞」，違反國際慣例和為外界接受的國際標準，尤有甚者，此舉造成的寒蟬效應，恐怕會令義務急救員不敢在這場持續中的「不文明戰爭（uncivil war）」提供救援。

香港紅十字會22日透過「臉書」回應，表示該會急救團隊18、19日在理大提供急救服務，得到各方配合，順利進入校園，「過程中無受到任何延誤、阻撓或不禮貌對待。」

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