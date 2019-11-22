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港13歲女童認燒國旗 裁判官：侮辱國家 曾考慮拘押

港人9月21日屯門遊行現場，有民眾點火焚燒五星旗。（路透）

港人9月21日屯門遊行現場，有民眾點火焚燒五星旗。（路透）

2019-11-22 23:02:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民9月21日發起「光復屯門」遊行，期間一名13歲女童涉嫌焚燒國旗，被警方以侮辱國旗罪嫌逮捕，女童今（22日）在屯門裁判法院少年庭認罪。裁判官水麗佳坦言，曾一度考慮將女童拘押，指女童無論怎麼看待中國政府的行為，都必須「尊重民族」，又建議她「多看中國歷史」，最終，裁判官決定為女童索閱感化官報告，押後至下月13日判刑。

綜合港媒報導，該名13歲女童，被控21日在屯門大會堂外，和其他2人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗，遭警方拘捕。辯方引述多封求情信表示，被告承認自己「真的做錯了」，加上被告父母在事件後被起底，收到死亡、強姦、接放學等威脅，讓被告深感內疚。

辯方稱，被告無意使任何人受傷，也非蓄意犯行，而辯方也拿出被告在校成績單，上頭除了中國歷史不合格外，其他科目均表現優異。然而，水麗佳指，被告燒國旗侮辱國家的行為，可能和史科不合格有關，建議女童「恐怕要多看中國歷史、民族多年的進程」。

水麗佳表示，焚燒國旗這種侮辱自己國家的行為，在任何地方都不被接受，現時許多人不尊重國歌和國旗，必須處以阻嚇性刑罰，否則會變相讓人覺得只是「小事」，又說無論被告是否對祖國有感情，身為中國人，不焚燒國旗是最起碼的尊重。

水麗佳坦言，曾想拘留被告，不過按其學校表現及案發情節，最終決定先為被告索閱感化官報告，押後至下月13日判刑，期間被告保釋候判。

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