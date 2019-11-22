神鬼交鋒！印度男喬裝機師成功搭機15次 因假證件露餡遭逮

一位印度德里的48歲男子馬布巴尼，在一年內靠著穿著機師制服和假識別證，成功免費搭機15次，直到本月18日，馬布巴尼登機被空服員查出證件造假，才因而失風遭逮。（圖擷取自Facebook「Rajan Mahbubani」）

2019-11-23 00:40:27

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日發生有如好萊塢電影「神鬼交鋒」（Catch Me If You Can）的事件，48歲男子馬布巴尼（Rajan Mahbubani），在一年內靠著穿著機師制服和假識別證，成功免費搭機15次，直到本月18日，馬布巴尼搭機被空服員查出證件造假，才因而失風遭逮。

綜合外媒報導，馬布巴尼18日穿著漢莎航空（Lufthansa）的機師制服，並配戴假識別證騙過甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）海關，馬布巴尼登上亞洲航空（AirAsia）的班機後，空服員懷疑其證件有問題，向漢莎航空核對確認並無此人，馬布巴尼才露餡被機場航警逮捕。

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根據外媒報導，馬布巴尼是在印度加爾各答（Kolkata）購入機師制服，並於泰國曼谷（Bangkok）取得假造的識別證，在過去一年間，馬布巴尼至少假扮機師15次，成功通過機場飛行人員專用的快速通道，並騙到免費的座艙升等；此外，如同李奧納多主演的電影《神鬼交鋒》一樣，馬布巴尼還曾靠著胡謅機師行話與飛航趣聞混進班機的駕駛艙。

經過印度警方調查指出，馬布巴尼是一個「制服控」，常穿著如機師、上校等制服拍攝影片，並上傳到臉書或抖音吸引點閱。馬布巴尼目前被以多項罪名起訴，若判刑定讞可能得面臨一年監禁及併科罰金。

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