神鬼交鋒！印度男喬裝機師成功搭機15次 因假證件露餡遭逮

一位印度德里的48歲男子馬布巴尼,在一年內靠著穿著機師制服和假識別證,成功免費搭機15次,直到本月18日,馬布巴尼登機被空服員查出證件造假,才因而失風遭逮。(圖擷取自Facebook「Rajan Mahbubani」)

2019-11-23 00:40:27

〔即時新聞/綜合報導〕印度近日發生有如好萊塢電影「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can)的事件,48歲男子馬布巴尼(Rajan Mahbubani),在一年內靠著穿著機師制服和假識別證,成功免費搭機15次,直到本月18日,馬布巴尼搭機被空服員查出證件造假,才因而失風遭逮。

綜合外媒報導,馬布巴尼18日穿著漢莎航空(Lufthansa)的機師制服,並配戴假識別證騙過甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport)海關,馬布巴尼登上亞洲航空(AirAsia)的班機後,空服員懷疑其證件有問題,向漢莎航空核對確認並無此人,馬布巴尼才露餡被機場航警逮捕。

請繼續往下閱讀...

根據外媒報導,馬布巴尼是在印度加爾各答(Kolkata)購入機師制服,並於泰國曼谷(Bangkok)取得假造的識別證,在過去一年間,馬布巴尼至少假扮機師15次,成功通過機場飛行人員專用的快速通道,並騙到免費的座艙升等;此外,如同李奧納多主演的電影《神鬼交鋒》一樣,馬布巴尼還曾靠著胡謅機師行話與飛航趣聞混進班機的駕駛艙。

經過印度警方調查指出,馬布巴尼是一個「制服控」,常穿著如機師、上校等制服拍攝影片,並上傳到臉書或抖音吸引點閱。馬布巴尼目前被以多項罪名起訴,若判刑定讞可能得面臨一年監禁及併科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法