吃驚！餵海膽吃「這個」 美味大幅提升

日本研發出新型的養殖技術，以各種以各種稀奇古怪的食材餵食海膽，包含高麗菜、金槍魚皮、豆渣、便當的小菜，使得海膽的風味大幅提升。（圖擷取自臉書＿日本潮什麼）

2019-11-23 00:32:23

〔即時新聞／綜合報導〕海膽濃郁、豐美的滋味，讓它高居日本料裡名單。而近來日本研發出新型的養殖技術，以各種稀奇古怪的食材餵食海膽，包含高麗菜、金槍魚皮、豆渣、便當的小菜，讓海膽風味大幅提升。

根據臉書粉專「日本潮什麼」的「日本科學家給海膽餵下各種稀奇古怪的美食」影片介紹，海膽以昆布等海中藻類為食，然而海膽食量驚人，海藻的生長速度遠趕不上海膽的進食速度，因此過去有一段時間，海膽被日本人視為滅絕海藻、破壞海洋生態平衡的「害蟲」。

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而這些大量繁殖的海膽也大多營養不良、肉質不佳。因此，在5年前開始研發新型的海膽養殖技術神奈川縣水產技術中心，就將這些營養不良的海膽回收、重新養殖培育。

中心主任研究員臼井一茂表示，其實海膽不挑食，不管投食什麼，海膽都會照單全收，包含高麗菜、橘子、金槍魚皮、豆渣、麵包邊，甚至是便當裡的醃製物小菜。

而三浦半島做為高麗菜的最大宗產地，剛好有許多品質不佳、不符合標準的高麗菜面臨被淘汰、廢棄的問題。

於是，水產技術中心收回這些被淘汰的高麗菜，拿來餵海膽，而海膽的食量相當驚人，80隻海膽在3天內就能啃食完一大顆高麗菜。最後，經過3個月的投食，成功養育出肥美豐碩的海膽，也善用了農人辛苦栽種的高麗菜。

而這些食用高麗菜的海膽，營養價值與滋味鮮美還更勝一般吃海藻的海膽。臼井一茂表示，這些人工養殖的海膽，甜味成分「甘氨酸」竟然比天然海膽還要高，因此風味更濃厚。

而餵食橘子的作用，不是為了增肥或是增厚海膽的鮮美風味，而是讓海膽的色澤更鮮豔。但假如投食過多橘子，則會導致海膽吸收橘子的酸味，讓味道變酸。

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