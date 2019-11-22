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被毒蛇咬傷...老師竟要求「先上課」 女童延誤送醫身亡

印度喀拉拉邦一名女童日前上課時，遭到1條毒蛇咬傷，雖然她立刻跟老師通報，但對方卻認為應該只是釘子、石頭之類的物品扎傷，要求女童繼續上課，結果40分鐘後女童的腳趾馬上轉成藍黑色，送醫後宣告不治。（資料照）

印度喀拉拉邦一名女童日前上課時，遭到1條毒蛇咬傷，雖然她立刻跟老師通報，但對方卻認為應該只是釘子、石頭之類的物品扎傷，要求女童繼續上課，結果40分鐘後女童的腳趾馬上轉成藍黑色，送醫後宣告不治。（資料照）

2019-11-22 17:24:33

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（Kerala）1名10歲女童日前上課時，遭教室內一條毒蛇咬傷，她當下嚇得趕緊通報老師，未料老師認為女童大驚小怪，要求女童繼續上課，結果40分鐘過後女童遭咬處轉成藍黑色，送醫急救後宣告不治。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度喀拉拉邦瓦亞納德縣，事發當天，這名10歲女童謝哈拉（S Shehala）正在教室上課，沒想到一條躲在教室地面小洞的毒蛇突然爬出來，朝著謝哈拉腳上咬了一口後便「肇事逃逸」趕緊離開，她被咬後立刻通報老師，沒想到老師認為女童大驚小怪，只是被釘子、石頭之類的物品刺傷，便要求她繼續待在教室上課。

結果經過一段時間後，一旁同學發現謝哈拉狀況不對勁，遭咬處逐漸轉成藍黑色，老師見狀才驚覺大事不妙，立刻通知家長並將謝哈拉送醫，但遺憾的是，因為當地多家醫院都沒有毒蛇的血清，謝哈拉最後也宣告不治。

據了解，謝哈拉當天下午3點10分被咬傷，但其父親30分後才接獲通知，而經過40分鐘後校方才緊急進行急救程序。這起事件引發當地民眾不滿，該老師除遭學校停職，警方也以過失致死罪展開調查，當地教育部長則承諾會從嚴辦案，還給女學生一個公道。

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