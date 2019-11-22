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為理大抗爭者燒飯 香港廚房佬嗆聲不怕坐牢

港警19日在理大附近逮捕抗爭民眾。（法新社）

港警19日在理大附近逮捕抗爭民眾。（法新社）

2019-11-22 16:08:07

〔中央社〕香港理工大學仍留有數十名示威者，有媒體訪問一名留在理大為學生做飯的廚師「廚房佬」，他視煮飯湯勺為武器，自豪能填飽所有人的肚子，要留守到最後一刻，作示威者的後盾。

警方於週二清晨在理大附近驅散「反送中」示威者後包圍校園至今，但應校方要求，一直沒有進入校園執法。目前估計仍有數十名示威者留在理大。

眾新聞報導，理大副校長衛炳江及副校長楊立偉等昨天中午赴校園視察環境，巡視到學校餐廳附近時，一名青壯年男子「廚房佬」手持美國國旗衝到衛炳江面前，質問他出現目的，並要求對話。

廚房佬又要求衛炳江等人和他一起到學校餐廳打掃，衛炳江也答應了。

這位「廚房佬」引起大家興趣。報導說，廚房佬39歲，說話時中氣十足，聲線沙啞、粗口橫飛，連日來在理大餐廳為示威者準備膳食。他腰間綁著美國國旗，揮舞著他的鐵湯勺，還有點害羞的告訴記者，他為湯勺取名「任劍揮」，是他的抗爭工具。

他說，煮飯是他的抗爭方法，廚師的天職是用巧手煮出美食，只要現場需要他，他會繼續留在理大。

廚房佬說，他沒有上過示威前線，只在背後默默為抗爭者提供糧食，作為他們的最佳後盾。在這次反送中運動中，他眼見很多未成年的少男少女都有勇氣穿裝備上陣，認為自己不能再躲藏於年輕人的背後，他有責任也有義務拿起「任劍揮」，用自己的力量去保護青年。

報導說，目前理大校園變得荒蕪，很多設施被破壞，部份更被燒焦，垃圾隨處可見。學校餐廳內的廚房衛生環境惡劣，傳出陣陣難聞的異味，還有不少昆蟲，部分洗手台更有堵塞漏水的情況。

但廚房佬說，許多留守的示威者盡力保持食物清潔，目前理大糧食充足，仍可吃一段時間，他認為，散播缺水缺糧謠言的人才是居心叵測。

廚房佬表示，示威者在他眼中都只是孩子，因為上一代人做的不夠，讓年輕人看不到未來，才在今天站出來對抗共產黨。「如果共產黨要將呢班年青人，全部標籤為『暴徒』，我都會陪住佢?一齊成為『暴徒』。」

報導說，廚房佬生於鶴佬（福佬）家庭，父母從中國大陸赴港，基層環境長大，中四輟學，曾坐過牢，擔任廚師已12年。

談到香港政府多次表示，所有在理大離開的成年人都會被捕時，廚房佬笑說自己又不是沒坐過牢，既然進入理大就已有自覺，會待到最後一刻。（編輯：陳家倫）

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