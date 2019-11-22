鄭文傑「自認」嫖娼？ 老司機打臉：只是一家普通按摩店

2019-11-22 16:51:27

〔即時新聞／綜合報導〕前英國駐香港總領事館職員鄭文傑，今年8月反送中運動期間「被消失」10多日，又遭中國官媒指其嫖娼，一度引發關注。近來中國官媒《人民日報》更進一步披露鄭文傑「認罪」的影片，卻遭「老司機」網友打臉，表明鄭文傑出入的地方只是普通的按摩會館。

網友肉搜會館...只是普通按摩店

根據PTT創站站長杜奕瑾於臉書轉貼的文件，網友以影片中地板及地毯的細節肉搜出，鄭文傑所出入的會館是位於中國深圳羅湖區的「麗水雲間」。然而該網友實際在多個嫖客交流論壇上搜尋「麗水雲間」，卻都是沒有結果。網友強調，「老司機」看到這裡就心裡有數，這根本不是什麼能嫖娼的地方。

網友表示，最終只搜尋到一個已經刪除、但被google網頁快取存檔下來的論壇文章。從該文章看來，「麗水雲間」就是一家正規按摩店，頂多只有個別按摩師會為了提升顧客回頭率而偷偷為顧客打手槍。此外，中國官方提供的影片中，也可看見有疑似父母的大人帶著1名小孩出現在會館。

失蹤當晚現身深圳會館 卻回到香港才被抓

網友進一步指出，影片顯示鄭文傑最後一次出入「麗水雲間」是在8月8日晚間9時，而鄭文傑恰好也是在當天晚間，從深圳搭高鐵返回香港後，在香港西九龍站通關時失蹤。

網友質疑，如果中國警方8月8日晚間真的當場抓到鄭文傑和按摩師在會館裡打手槍，那他為何能光明正大地走出會館、搭上高鐵，直到在香港出關時才被捕，且為何監視器都沒有出現中國警方進會館抓人的影像。

網友認為，這顯然是中國在沒有任何證據的情形下把一個人從西九龍關口押回深圳，且不通知任何人而讓他「人間蒸發」，隨後嚴刑逼供並逼迫其錄下認罪影片，最後再編個罪名試圖讓鄭文傑人格破產，只可惜智商太低不小心穿幫了。

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