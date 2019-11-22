機上老人膀胱快破裂！ 醫師緊急「以嘴吸尿」救援

機上1名老人無法順利排尿，同班機的醫師們自製穿刺引流裝置試圖協助。（擷取自《澎湃新聞》）

2019-11-22 12:55:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前一架由中國廣州飛往美國紐約的班機上，有老年旅客無法排尿，且膀胱膨脹如小西瓜。機上2名醫師認為須盡快將其尿液排出，否則老人膀胱可能破裂。礙於機上設備有限，其中1名醫師遂直接以嘴巴吸出尿液，在網路上引發熱烈討論。

綜合外媒報導，19日在中國南方航空這架班機上，有1名老年旅客無法自行排尿，且情緒不穩定、直冒冷汗。空服員以廣播尋找醫師，機上的中國暨南大學附屬第一醫院介入血管外科醫師張紅以及中國海南省人民醫院血管外科醫師肖占祥前往協助。

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2名醫師認為老人因前列腺肥大而導致急性尿瀦留，研判其體內約有1000毫升的尿液，不盡快排出可能有膀胱破裂的危險。2人以機上僅有的針頭、氧氣管等自製了穿刺引流裝置，但老人的膀胱因長時間膨脹，已經難以自主收縮並排出尿液。

眼看情況緊急，張紅醫師遂以嘴巴及引流管直接為老人吸出尿液，經過約半小時後，順利幫老人排出了700至800毫升的尿液。老人病情緩解，情緒也逐漸平穩。

張紅事後受訪坦承，他「吸到第2口時確實快吐了」，也曾擔心傳染病透過體液傳播的風險。但他認為，「既然事情已經過去了，我無怨無悔」；且當他步出機場，看到患者正常地走路，與老伴有說有笑，他也非常高興。

張紅的做法在網路上引起熱烈討論，多數中國網友都對其醫德表示敬佩。暨南大學第一附屬醫院表示，張紅回到中國後將給予精神及物質上的獎勵，但細節暫時保密。海南省人民醫院也表示，將會給肖占祥醫師10萬人民幣（約新台幣43萬元）作為獎勵。

眼看尿液無法被順利引流出來，張紅醫師遂直接以嘴巴吸出尿液。（擷取自《新京報》）

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