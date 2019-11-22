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「阿嬤都比你行」 星國61歲女教官訓練菜鳥新兵不手軟

61歲的里昂是星軍新訓中心傳奇人物。（圖片取自新加坡國防部網站）

61歲的里昂是星軍新訓中心傳奇人物。（圖片取自新加坡國防部網站）

2019-11-22 10:12:56

〔即時新聞／綜合報導〕在新加坡德光島陸軍新訓中心（BMTC）擔任教官的女准尉里昂，今年已61歲，相較於甫入伍的菜鳥新兵來說，無疑是「阿嬤級」長官，老練的她在訓練新兵時毫不懈怠，若是看到有人跟不上，還會用嗆聲的方式激勵對方說：「你阿嬤都可以了，你們不行嗎？」

新加坡軍方期刊《先鋒》專題報導，服役44年的里昂，是星國陸軍服役時間最久的女性；里昂在1976年從軍後任職文書達10年，接著轉任戰鬥訓練員，曾在軍校擔任講師及派往東帝汶執行人道救援任務，閱歷相當豐富。

里昂原先打算在55歲退役，但軍方慰留後決定留下，先後簽下2年、3年合約，並在去年自願轉任新訓中心操練新兵，「我訓練過官兵及專業人才，現在我有機會照看新兵，當我退役時，我的軍旅生涯就圓滿了。」

里昂年紀雖大但體能極佳，每年都是體能測驗的金牌得主，每週一、三、五在與新兵晨跑前會先自行訓練，也會和丈夫在週末運動；她在新訓中心對旗下士兵訂下高標準，並非只出一張嘴，而是身體力行，「我會和我的男孩們做相同的運動，只要他們撐不下去，我就會說『你阿嬤都可以了，你們不行嗎？』所以他們熱愛和我競爭，這是進步的動力。」

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