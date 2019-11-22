尼坦雅胡遭起訴 以色列政局不確定性升高

2019-11-22 03:51:02

〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡今天因貪腐罪遭起訴，依照法律他此刻不必辭職，不過卻升高以色列在今年兩度大選都因政局深陷混亂無法組閣後，最終究竟由誰來帶領這個國家的不確定性。

以色列檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）今天以收賄、詐欺及背信罪名起訴尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），這是以國在任總理首度遭到起訴，也是尼坦雅胡漫長政治生涯至今最大危機。

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尼坦雅胡涉嫌不當收受價值26萬4000美元的禮品，並對以國最大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）與新聞網站Walla施以恩惠，以謀求媒體說他好話。

若收賄遭定罪，尼坦雅胡最高恐面臨10年徒刑；詐欺與背信最多則可判3年。

現年70歲的尼坦雅胡叱吒以色列政壇一個世代，他自2009年開始掌權，是以國在位時間最久的領導人。他對上述3項貪腐罪名均予以否認，認為他淪為政治獵巫的受害者。

按照法律，在他被定罪並窮盡所有上訴管道前，他沒有辭職的義務。針對尼坦雅胡的審判可能因新的大選而延後數個月。如今他也可能透過國會豁免權尋求不被起訴。

今天是以色列政治史上最不尋常的日子之一，稍早總統李佛林（Reuven Rivlin）以右翼的尼坦雅胡和中間派挑戰者甘茨（Benny Gantz）都未能在9月大選後成功組閣為由，指派國會負責推舉一個候選人組成新政府，這項發展可能為1年內的第3次大選鋪路。

聯合黨（Likud Party）黨魁尼坦雅胡和領導「藍白聯盟」（Blue and White）的甘茨在9月大選得票結果不相上下，李佛林隨後各給兩人4週時間組成聯合政府。尼坦雅胡先嘗試組閣，但宣告失敗。接著換甘茨試一試，但也在昨夜確定失敗。

即使尼坦雅胡有犯罪嫌疑，但仍不足以讓他的傳統盟友卻步而不繼續與他協商組成聯合政府，因此甘茨邁向總理寶座之路實際上已遭到封鎖。但從尼坦雅胡前兩次大選後都無法組閣來看，也曝露出他在位10年之後，政治實力出現罕見的脆弱狀態。

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