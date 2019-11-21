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香港親中網紅在新加坡集會討論反送中 遭當局遣返

以批評香港反送中運動在YouTube竄紅的香港籍餐廳老闆楊官華，新加坡當局已將他遣返。（路透）

以批評香港反送中運動在YouTube竄紅的香港籍餐廳老闆楊官華，新加坡當局已將他遣返。（路透）

2019-11-22 00:30:26

〔中央社〕新加坡警方今天表示，以批評香港反送中運動在YouTube竄紅的香港籍餐廳老闆楊官華，10月在新加坡舉辦一場小型聚會討論香港局勢，違反公共集會法令，新加坡當局已將他遣返。

觀察家指出，新加坡菁英階層對於香港的動亂局勢越來越感不安，擔心可能激發當地民眾走上街頭抗議。新加坡和香港都在爭奪亞太金融中心地位，但在社會受到嚴格控制的新加坡，示威抗議罕見。

立場親中的楊官華是「華記茶餐廳」的老闆，他在YouTube開立「華記正能量」頻道，上傳影片強烈批評香港反送中運動。

楊官華10月在新加坡一間酒吧舉辦聚會討論香港局勢，參加者不多且多為香港人。隨後新加坡警方仍對此展開調查。

在新加坡未經過警方許可號召公共集會，最高可處新加坡幣5000元（約新台幣11萬元）罰金，且累犯最高可處新加坡幣1萬元罰金或6個月徒刑，或併科罰金。

新加坡警方完成調查後，決定只對楊官華提出警告，並將他遣返香港。

新加坡警方發布聲明表示：「新加坡一直清楚表明，外國人不應以公共集會和其他被禁止的方式，在新加坡宣揚他們的政治主張。」

楊官華在警方展開調查後發布一部影片，指控支持香港反送中的人士在那場聚會中設局陷害他。

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