遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

前英國駐香港總領事館職員鄭文傑指稱在中國遭到刑求虐待。（取自臉書）

2019-11-21 23:51:36

〔中央社〕前英國駐香港總領事館職員鄭文傑指稱在中國遭到刑求虐待，「電訊報」報導，英國政府將給予鄭文傑英國簽證，讓他可以到英國展開新生活。

29歲的鄭文傑（Simon Cheng）曾替英國政府工作近2年，今年8月8日入境深圳後失聯，家人四處求援，中國外交部隨後證實對鄭文傑行政拘留15天。鄭文傑接受英國廣播公司（BBC）專訪，揭露他在中國遭到刑求逼供的過程。

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訪問披露後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已召見中國駐英大使劉曉明，據中國駐英大使館官網20日晚間發布，劉曉明於19日會見拉布，對英國政府近期在香港問題上多次發表錯誤言論表示強烈不滿與堅決反對。

劉曉明當面要求英方「認清形勢」，立即停止任何縱容極端暴力犯罪活動的言行，「立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政」。

中國官方今天以深圳警方接受媒體採訪的名義公布一段畫面，聲稱是英國駐香港總領事館雇員鄭文傑3度前往羅湖一處會所「嫖娼」，及事後接受偵訊的畫面，反擊鄭文傑指控中方刑求逼供。

不過，鄭文傑否認嫖娼。他在接受「電訊報」訪問時表示，他是為了獲釋被迫說出供詞。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，鄭文傑陳述的遭遇，符合中國監獄的虐待手法。

鄭文傑和80萬名香港人一樣，擁有英國海外公民（BNO）身分，這能讓他們擁有英國護照、享有英國領事服務，但在英國沒有居住權。英國政府目前拒絕給予海外公民護照持有者完整的公民身分，一旦這麼做，將進一步激怒中國。

不過，「電訊報」報導，包括前保守黨主席泰比特勳爵（Lord Tebbit）在內的多名保守黨重要人士昨天聯合致函首相強生，表示海外公民是一項「歷史錯誤」，英國有責任讓這些公民更容易搬到英國居住。

信上說：「現在的狀況是中國國家主席習近平威脅要鎮壓，香港警察能有豁免權暴力執法，一國兩制岌岌可危。」

「藉由增加海外公民護照持有者的權利，我們不但可修正歷史錯誤，還能提供在香港的英國國民在這個敏感時刻迫切所需的支持。」

自由民主黨昨天已表示，若在12月12日大選中獲勝，將修法讓海外公民護照持有者擁有在英國的居住權。

保守黨資深議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）之前投書「電訊報」，表示英國應該給予香港人完整的英國公民身分。部分政界人物則呼籲英國政府應效法美國，對於香港情勢有更多作為。

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