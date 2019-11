香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

英國自由撰稿記者比瑞爾(Ian Birrell)19日在「泰晤士報」撰稿,批評部分英國籍警察在香港反送中示威運動當中,替中國做了卑鄙的工作,包括下令發射催淚彈。(圖擷自The Times)

2019-11-21 21:33:10

〔中央社〕英國自由撰稿記者比瑞爾(Ian Birrell)19日在「泰晤士報」撰稿,批評部分英國籍警察在香港反送中示威運動當中,替中國做了卑鄙的工作,包括下令發射催淚彈。

比瑞爾以British officers are doing China's dirty work in Hong Kong為題撰稿,香港的和平示威演變成和警察的暴力對抗令人痛心,示威者使用自製投石機,和警方精良的武器根本無法相比。但從一開始,這些年輕示威者就願意灑熱血、替未來而戰,面對壓迫,他們別無他法。

他表示,年輕人的勇氣讓人敬佩,但令人沮喪的是,竟然看到部分英國人在前線對抗這些年輕人,替北京做卑鄙的工作,指揮港警壓迫自由。

根據比瑞爾的觀察,至少有5名英國警官在港警中扮演了領導的反示威角色。這幾名英國籍警官已經被示威者在社群網站上點名,指控他們指揮港警暴力攻擊。一名退休英國警官也告訴比瑞爾,這些人的作為令許多英國同僚感到失望。

他表示,其中包括出現在港警圍攻大學現場的香港警隊總警司陶輝(Rupert Dover),還有離開英國海軍後加入港警的指揮官莊定賢(David Jordan)也被現場目擊。

比瑞爾說,還有一名英國警官因為下令發射催淚瓦斯而惡名遠播。當時親民主政治人物接近警方,呼籲和平解決街頭衝突,但他卻下令發射催淚彈。

1997年香港主權移交時,香港有900名英國警員,目前的3萬2000人香港警隊當中則約有50名外籍人士。

比瑞爾表示,這場衝突開始時,警察儘管有很多疏失,但還沒變成惡警,但他們漸漸被牽扯進更有攻擊性的戰術之中,替中國主子賣命。現在的港警拿著步槍、逮捕醫護人員,做出令人噁心的野蠻行徑。香港逐漸失控,英國警官該是時候尊重祖國的民主傳統,停止助紂為虐。

