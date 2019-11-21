義大利逃離中大：港警愈暴力 愈多學生站出來

一位23歲義大利學生從香港逃回義大利，在接受義媒專訪指出，香港中文大學被警方圍攻時宛如戰場，但警方愈暴力，愈多香港學生站出來爭取自由和人權。（法新社）

2019-11-21 22:11:58

〔中央社〕一位23歲義大利學生從香港逃回義大利，他昨天接受義媒專訪指出，香港中文大學被警方圍攻時宛如戰場，「大家都很害怕」，但警方愈暴力，愈多香港學生站出來爭取自由和人權。

史卡巴（Matteo Scarpa）是米蘭近郊卡塔耐歐大學（Carlo Cattaneo University）經濟系學生，他8月20日抵達香港，到中文大學參加交換學習計畫。

請繼續往下閱讀...

他昨天接受義大利通訊社Adnkronos專訪時、餘悸猶存地說，中文大學被港警圍攻後，他在義大利領事館協助下匆忙逃出來，連放在宿舍的行李都來不及拿。

不過，史卡巴說，還是非常渴望未來能有機會去香港，他替香港感到悲傷，這些年輕人抗爭的理由很高貴，他們想要自由，不受中國政府操控，他們被迫用示威方式表達意見，因為這是面對警方暴力鎮壓的唯一手段，可嘆他們卻可能因此面對十年牢獄之災。

史卡巴說，香港中文大學被圍攻當天，他和其他外國籍學生跑到所住的國際宿舍屋頂，目睹了整起事件經過，他看到警方向學生發射催淚彈，很多學生受傷，響著警鈴的救護車不斷進出校園，「簡直就是地獄」。

史卡巴說，他8月抵達香港時，看到示威活動以很和平方式進行，幾個月來對峙不斷升高，上週竟演變成警方攻進校園，但愈是這樣，抗爭學生愈多，光香港中文大學恐怕就有兩萬名學生參與示威，「感覺所有香港學生都在抗爭，包括我宿舍的左鄰右舍都是」。

史卡巴描述，上週一清晨5時，警方開始進入校園，他被尖叫聲吵醒，看到學生逃往學校出口，他知道情況變得不妙。上週二，校園真正變成戰場，警方用橡膠彈、催淚瓦斯攻擊抗議學生，學生則用隨手能拿到的任何器具來捍衛校園，包括餐廳桌椅、足球場的門框等。

史卡巴說，他感到很害怕，上週二下午，致電義大利領事館，隔天領事館派車來救援他。

史卡巴說，在上週三的短暫休兵時刻，學校也派巴士撤離宿舍內的國際交換生，其中90%來自美國南卡羅萊納大學（University of South Carolina）。美國學生在上週二衝突後的晚上接到一封電郵，說他們的交換計畫就此結束了，要趕快收拾行李，隔天會把他們送回美國。

史卡巴說，他跟另一個義大利同學馬上被送回義大利，他身上連護照都沒有，因為他本來計劃隔週要去上海玩，把護照送去辦理中國入境簽證，現在他不只不會去中國，恐怕連香港也回不去，因為安全疑慮，香港校方寫信強烈建議他們不要試圖回香港拿行李。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法