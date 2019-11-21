理大下水道逃岀港警包圍網 帶隊者還原驚險過程

成功帶隊從下水道逃出港警對理大的包圍網的「阿水」表示，「拜託你們不要隨便嘗試」。（路透）

2019-11-21 21:04:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學17日起遭香港警方封鎖至今，示威者除了透過垂降逃出包圍以外，還有人通過下水道成功逃出香港警方的包圍網。不過，成功帶隊逃出理大的「阿水」表示，「拜託你們不要隨便嘗試」。

根據《香港獨立媒體網 》報導，帶隊的「阿水」坦言，自己對下水道有認識，才敢帶隊一搏。不過，「阿水」表示，這個方法有很多要考慮的問題，包括光線、路線及下水道內的毒氣等，如果準備不周全也是九死一生 。

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阿水表示，自己在作出這個決定前，心情矛盾，而他最害怕不是自己死亡，而是擔心那些信任他而跟他一起行動的人，「帶人走，就不是只有我一個，有事發生我承擔不起這麼多條命 。」在克服了心裡掙扎後，「阿水」仍決定帶人從下水道離開。

「阿水」表示，在關鍵的因素在於「控制時間」，要在30分鐘內回到地面。不過，回憶整個脫逃過程時，「阿水」表示，「比我想像中的進度慢很多，一度想是不是該折返。直到最後一刻才找到出口，其實是運氣好。」

雖然最後「阿水」一行人成功離開理大，但阿水其實不贊同從下水道離開的方法，「求你們不要隨便嘗試，如果真的要走下水道，記得記得記得對下水道要有一定認識，或者有人有知識能幫你，同時一定要有人接應。如果真的要走，記住折返路線，不要在下面迷路」。

《香港獨立媒體網》報導，香港警方在19日獲知有人從下水道離開後，就已加強下水道孔蓋的巡邏，並在昨（20）天早上於紅磡暢運道一個下水道口逮捕6人。

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