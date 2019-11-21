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香港大學校園淪戰場 周庭：日本各大政黨強烈關注

港警及「速龍小隊」圍攻理工大學，眾多示威者遭逮捕。（路透）

港警及「速龍小隊」圍攻理工大學，眾多示威者遭逮捕。（路透）

2019-11-21 21:33:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，近日中大、理大成為示威戰場，警方朝校園內部發射大量催淚彈並逮捕眾多示威者，引發國際關注。香港眾志副秘書長周庭今（21日）在臉書表示，衝突發生後，原先甚少對外國情勢的日本政黨，也陸續罕見對此發表聲明，表達對香港的擔憂及關注。

周庭指出，日本執政黨自民黨日前首次就香港問題發表決議文，要求港府查明周姓科大學生「離奇墜樓死亡」的真相，並確保在港日人的安全，亦重申保障人權和法治的責任。

周庭提到，日本最大在野黨立憲民主黨代表枝野幸男，也在今日公開表示，港府以公權力打壓市民爭取人權和法治的行徑，包括近距離發射實彈、突然衝入大學校園拘捕學生等，均讓港人本應享有的表達自由、人身自由面臨威脅，呼籲港府以和平對話解決問題。

此外，日本維新之會表示，香港的高度自治為1984年的中英聯合聲明所確立，今年的G7首腦宣言也重新確認高度自治的重要性，但看到香港近期示威有侵害人權的問題，對香港情勢表達強烈關注；日本共產黨也呼籲港府要查明真相，擔起捍衛人權的國際責任，停止打壓，和平解決事件。

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