緬甸被控種族滅絕罪 翁山蘇姬將親征國際法院

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬將率領代表團前往聯合國主要司法機構「國際法院」（ICJ），為緬甸被控種族滅絕罪名辯護。（歐新社）

2019-11-21 20:14:09

〔中央社〕緬甸軍方今天表示，軍方和文人政府共同決定，由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬率領代表團前往聯合國主要司法機構「國際法院」（ICJ），為緬甸被控種族滅絕罪名辯護。

甘比亞日前代表伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）57個成員國，向位於荷蘭海牙的國際法院控告緬甸違反1948年防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention），於2017年血腥軍事鎮壓北部若開邦（Rakhine）穆斯林少數族裔羅興亞人（Rohingya），案件預定12月開庭審理。

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這不僅意味緬甸政府的羅興亞政策將首度面臨國際司法檢驗，也是罕見的一國就與自身無直接相關事務對另一國提告案例。

成立於1946年的國際法院僅處理聯合國成員國之間爭訟。

國務資政翁山蘇姬辦公室昨天意外宣布，翁山蘇姬將率領緬甸的辯護團隊前往海牙。

緬甸武裝部隊總司令辦公室發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社：「我們（軍方和文人政府）正進行合作，法律專家也共同努力。」紹敏通也證實，儘管兩人長期以來關係緊張，翁山蘇姬即將與武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。

由於緬甸軍方強力鎮壓，目前已有約74萬名羅興亞難民避居穆斯林占多數的鄰國孟加拉。聯合國調查員已將難民所述緬甸當局諸如大規模殺戮、性侵和縱火等行徑，定調為種族滅絕。緬甸方面則稱其用意為剷除羅興亞好戰分子，且國內委員會可自行充分調查相關濫權指控。

儘管羅興亞議題引發國際社會譴責，翁山蘇姬在緬甸國內仍享有高民意支持度，許多民眾更對她將親率辯護團前往國際法院力爭國家利益表示肯定。

不過，緬甸恐怕還將在海牙國際刑事法院（ICC）遭遇另一場司法挑戰。國際刑事法院14日已授權就羅興亞危機全面展開調查。

儘管緬甸並未加入國際刑事法院成立基礎的「羅馬規約」（Rome Statue），法院表示，由於緬甸涉嫌犯下的罪行對加入規約的鄰國孟加拉造成衝擊，因而可追究緬甸的責任。

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