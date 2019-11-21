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中共加強監控！澳門網絡安全法下月生效 手機用戶須實名登記

澳門《網絡安全法》12月22日正式上路，屆時手機電話用戶均須實名登記。（法新社）

澳門《網絡安全法》12月22日正式上路，屆時手機電話用戶均須實名登記。（法新社）

2019-11-21 20:02:52

〔即時新聞／綜合報導〕澳門《網絡安全法》將於下月22日正式生效，屆時，手機電話用戶需實名登記，代表特區政府將集中掌握使用者的個資。此外，為配合此法實施，當局還提出《修改司法警察局》法律草案，欲將資訊網絡安全和國家安全有關的犯罪，均列入司警權限。

綜合港媒報導，隨著《網絡安全法》上路，澳門政府將成立「網絡安全委員會」，由行政長官擔任主席、保安司長任副主席，負責制定網絡安全方針、目的及策略。

為配合新法實施，澳門特區行政會發言人梁慶庭表示，鑒於國際環境不斷變化，國家安全、反恐、社會安全和網路安全問題以及高科技犯罪形式越趨複雜，因此提出《修改司法警察局》法律草案，欲調整司警局的職權。

法案中，建議司警局新增5個新部門，包括「保安廳」、「國家安全情報工作廳」、「國家安全罪案調查處」、「恐佈主義罪案預警」及「調查處等特定附屬單位」，並允許澳門特區行政長官可豁免公布這些特定司警人員的身分，保障其人身安全。

報導指出，在法律草案修訂實施後，司警局往後7年將逐步增聘人手，預計從今年6月的1266名司警，未來增至1600人。

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