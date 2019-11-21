軍情動態》曾遭伊朗擊落 美軍擬裁撤六成「全球鷹」無人機

2019-11-21 14:32:33

〔即時新聞／綜合報導〕1架美國海軍版的「全球鷹」（RQ-4 Global Hawk）無人偵察機MQ-4C Triton，今年6月在荷莫茲海峽遭伊朗擊落，引發美軍震撼，傳出美國國防部擬將空軍三分之二的「全球鷹」退役，重新發展可對抗中俄所需的新戰力。

美國知名政治雜誌《外交政策》（Foreign Policy）披露 ，美國空軍擬從旗下35架「全球鷹」中的退役21架，這些無人偵察機目前正在中東和其他地區執行情報收集任務，這項提案已經提交給美國國防部部長辦公室核查，美國空軍發言人指出，空軍將繼續完善年度預算的提交工作，「在總統預算於2020年2月提交國會之前，不會公佈具體細節。」

報導指出，近幾十年來五角大樓把重心放在反恐戰爭上，如今為了應對來自中俄的威脅，逐漸轉移國防重心、縮減反恐預算，前國防部長馬提斯（James Mattis）曾直言，中俄正在致力於發展各種先進飛彈、防空系統和提升電子戰能力，來挑戰美國的軍事優勢，這些武器恐摧毀美國及其盟友的關鍵軍事力量，甚至包括美航空母艦。

為了打造出能穿透中俄防禦系統的新一代武器，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）上任後，開始著手對各項軍事項目進行調查，確認哪些是可以擱置放棄的，前五角大樓官員科爾比（Elbridge Colby）向《外交政策》透露：「美軍將需要進行重大變革，以應付對來自中國或俄羅斯的攻擊。」

專家指出，「全球鷹」可能是被削減的對象之一，其於2001年首次部署，作為小型機隊（只有36架），由於缺少零件而難以維護，但更重要的是，它容易受到敵對空域敵方火力的攻擊，翼展長達131英尺，很容易被雷達發現，自身也沒有防禦系統。

智庫列星頓研究所（Lexington Institute）的湯普森（Loren Thompson）表示，「全球鷹」這很適合與恐怖分子對抗，但是對付像中國這樣的威脅，卻難以起到作用，「全球鷹在中國領空上空飛行偵查無疑是種自殺行為。」

湯普森強調，即便是面對實力較弱的對手，「全球鷹」也顯得相當脆弱，其今年夏天遭伊朗擊落就是敲響警鐘，「連像伊朗這樣的國家可以用國產導彈擊落你的武器時，並不是一個好兆頭。」

《外交政策》透露，這不是「全球鷹」第一次提出除役，早在2014年，美國空軍就曾提議讓整個「全球鷹」機隊退役，以便經費能用於其他優先事項，但當時美國國會否決了這項提案。

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