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用橡膠彈打瞎大批示威者 智利警方下令停用「鳥彈」

智利警方發射「鳥彈」鎮壓示威者，有大批示威者因此失明。圖為鳥彈彈殼及彈丸。（路透）

智利警方發射「鳥彈」鎮壓示威者，有大批示威者因此失明。圖為鳥彈彈殼及彈丸。（路透）

2019-11-21 13:33:16

〔即時新聞／綜合報導〕智利近日爆發該國史上最激烈示威活動，警方濫暴消息頻傳，至少已經造成23人死亡，約7000人被拘留，然而智利警方在鎮壓時使用俗稱「鳥彈」的橡膠子彈，短短一個月內造成222名示威者的眼睛有嚴重外傷，智利大學研究機構更檢測出「鳥彈」的橡膠成份僅有兩成，迫於壓力，智利警局局長週二表示，目前已停止使用「鳥彈」做為防暴工具。

綜合外媒報導，智利警察機構智利卡賓槍騎兵警長羅薩（Mario Roza）在當地時間週二表示，在慎重考慮後，目前已下令停止使用「鳥彈」這種非致命彈藥當作警察鎮壓工具，而鳥彈只能和槍枝一起使用，僅在面臨立即死亡威脅時，才能使用這種極端的自衛措施。

由於鳥彈是警方所使用的鎮暴子彈，每一個「彈藥筒」中裝有12顆橡膠彈丸，但這些鳥彈卻是導致有許多示威者眼睛失明的主因之一，智利眼科協會表示，從10月19日到11月18日，在一個月期間內已登記了221起嚴重眼部外傷病例，其中大多數是平均年齡29歲的男性，主要原因是由於鳥彈所造成。智利紅十字會主席阿科斯塔（Patricio Acosta）表示，過去三週來失去眼球的人數比過去20年多。

聖地亞哥大學附屬薩爾瓦多眼科醫院委託智利大學進行研究，鳥彈成份僅含有20%橡膠，其他80%成份包括二氧化矽、硫酸鋇和鉛，根據報告描述，鳥彈的彈丸硬度約等同於滑板輪胎。

智利示威者戴上眼罩，抗議警方濫用鳥彈鎮壓。（美聯社）

智利示威者戴上眼罩，抗議警方濫用鳥彈鎮壓。（美聯社）

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