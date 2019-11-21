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火力全開反擊 中共黨媒批香港法案是廢紙一張

港抗爭越演越烈。（美聯社）

港抗爭越演越烈。（美聯社）

2019-11-21 14:24:32

〔中央社〕美國聯邦參議院19日通過「香港人權與民主法案」後，中國官方和官媒火力全開反擊，人民日報今天在頭版刊登評論文章痛斥美國政府，並稱「干涉中國內政的法案就是廢紙一張」。

這篇代表當局立場的評論員文章篇幅千餘字，刊在頭版左下方，顯著的標題寫著：干涉中國內政的法案就是廢紙一張；4版則幾乎全版刊發了各相關部門的回應。

文章嚴詞抨擊美方「公然為暴徒張目打氣」，以美國國內法插手香港事務，干涉中國內政，肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，再次暴露強盜嘴臉和霸權本性，是對包括港人在內的全體中國人民的嚴重挑釁。

如同外交部等有關部門昨天的發言，這篇文章以高姿態「正告美方，收回在香港問題上的黑手」，並指美國政客根本不關心港人的利益福祉和民主人權，只是企圖借香港亂局，為自己撈取政治資本，企圖借香港問題趁火打劫，遏制中國發展。

在香港「反送中」運動示威和警民衝突升級之際，美國聯邦參議院19日一致通過保護香港人權的民主和人權法案。中國外交部首先表態批評美方干涉中國內政，並要求立即採取措施阻止該案成法，否則中方必將採取反制措施。

隨後中國全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、國務院港澳辦、香港中聯辦、香港特區政府以及外交部駐港公署等機構和部門也紛紛表達堅決反對的立場；中央電視台也在晚間新聞聯播以近半時間報導中方對此事的回擊。（編輯：陳家倫）

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